El ministro de Exteriores de Israel: "No buscamos una guerra interminable"

En una rueda de prensa en Jerusalén con el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, de visita a Israel en plena guerra con Irán, Saar dijo que "se han conseguido grandes logros ya" dañando el programa nuclear iraní, su sistema de misiles y a objetivos del régimen de los ayatolás, pero no ha concretado por cuándo tiempo seguirá la ofensiva.

"Ya hemos conseguido grandes logros y, a su debido tiempo, consultaremos con nuestros amigos estadounidenses cuando consideremos que es el momento adecuado para hacerlo. No buscamos una guerra interminable", dijo preguntado por cuándo acabará la guerra.

Saar pidió además a los países que den "un paso más allá" y corten "todos los lazos diplomáticos" con el régimen de Irán.

"El canciller (alemán, Friedrich) Mertz tenía razón al afirmar que Israel está haciendo el trabajo sucio a todos. La comunidad internacional disfruta de los resultados de nuestras acciones, pero no siempre nos apoya", afirmó.

Y recordó que Alemania lideró el proceso de designación de la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista en la Unión Europea.

"Encomiamos su liderazgo en Europa y en el mundo. Creo que ya es hora de que los países den el siguiente paso y corten todos los lazos diplomáticos con el régimen terrorista que usted mismo definió como sin legitimidad", le dijo a su contraparte alemán.

Y añadió que "hasta ahora, nadie, ni siquiera la gloriosa FINUL (la fuerza de la ONU en Líbano), ha hecho nada significativo para solucionar el problema" con la milicia chií Hizbulá, que atacó Israel tras la muerte del ayatolá Alí Jameneí, tras lo que el Ejército israelí está bombardeando el país vecino.