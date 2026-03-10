Planet Labs restringe sus imágenes sobre Oriente Medio para evitar ataques contra la OTAN

Según Bloomberg, esta decisión de la empresa con sede en San Francisco, persigue que estas imágenes no sean utilizadas tácticamente para obtener objetivos y atacar a "aliados y socios de la OTAN”, comentó la compañía.

La decisión subraya el creciente papel estratégico de operadores de satélites comerciales en conflictos modernos, donde esos datos e imágenes pueden dar forma a la planificación militar.

El proveedor de satélites comerciales dijo que actualmente tiene contratos con la OTAN y la Marina de los EE.UU. y sus satélites están ampliando su área de vigilancia a zonas de Irán, las bases aliadas cercanas, los estados del Golfo y la zona de conflicto.