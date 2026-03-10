Mundo
10 de marzo de 2026 - 14:02

Ucrania y Rusia están cerca de una nueva mesa de negociación

Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania.
REDACCIÓN INTERNACIONAL. Ucrania y Rusia están cerca de una nueva mesa de negociaciones. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, adelantó en qué país podría ser la reunión.

Por ABC Color

Estados Unidos propuso otra ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania la próxima semana para intentar poner fin a cuatro años de guerra, declaró este martes el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

“Es una propuesta estadounidense, pero para ser honesto, veremos qué sucede en Oriente Medio”, dijo Zelenski a los periodistas refiriéndose a la guerra desatada hace 11 días por ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Zelenski añadió que el encuentro “podría ser en Suiza o Turquía”. Según Kiev, el presidente ucraniano habló con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, quien se ofreció a acoger las conversaciones.