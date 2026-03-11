Autoridades suspenden cuarta contingencia ambiental por ozono en el Valle de México

La cuarta contingencia ambiental por ozono, anunciada ayer por la tarde, ocurrió tras las registradas el 8 de enero y el 12 y 15 de febrero. Además, el 1 de enero se decretó otra contingencia por mala calidad del aire y altas concentraciones de partículas suspendidas.

En la zona metropolitana del Valle de México, compuesta por la Ciudad de México y 60 municipios colindantes donde viven cerca de 20 millones de personas, los 150 puntos del índice de calidad del aire son la cifra máxima permitida, por lo que cuando esta se rebasa, las autoridades declaran la contingencia ambiental.

En un comunicado, la Came informó de la suspensión de la contingencia ambiental y sus medidas a partir de las 19:00 hora local (01:00 GMT del jueves).

Señaló que la información más reciente, suministrada por los modelos de pronóstico meteorológico, "indica que el sistema anticiclónico que nos afectó desde el inicio de la semana, el día de mañana perderá intensidad sobre el centro del país".

"Esto sumado a la cercanía del Frente Frío número 40, permitirá mayor ingreso de humedad, viento definido del norte y descenso de las temperaturas. Estas condiciones permitirán mayor ventilación y dispersión de los contaminantes, por lo que se estima concentraciones máximas de ozono menores a los valores de contingencia ambiental", añadió la Came.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las emergencias o contingencias ambientales limita a la población a realizar actividades físicas en el exterior, restringe el tránsito de vehículos y la operación de industrias.

La Came junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México avisaron que estarán atentas a la evolución de la calidad del aire y a las condiciones meteorológicas.