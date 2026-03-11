El BID resalta volumen récord de financiación y gran mejora de impactos en reunión anual

El presidente del Grupo, Ilan Goldfajn, recordó que los 35.000 millones de dólares de financiamiento del año pasado es un máximo histórico que supone más de un 50 % respecto a 2022, pero resaltó que "lo que importa aún más es el impacto".

Goldfajn explicó que la Oficina de Evaluación y Supervisión (OE), el órgano independiente para rendición de cuentas dentro del Grupo, determinó que el 63 % de los proyectos del BID completados (16 puntos porcentuales más que en 2024) recibieron calificación positiva, proporción que en el caso de BID Invest, brazo orientado al sector privado, fue del 68 %.

En ese sentido, el presidente del Grupo BID destacó el nuevo marco de Financiamiento Basado en Políticas que fortalece varias áreas, desde un mejor diseño de las reformas o un seguimiento "más claro" de los resultados durante la implementación a evaluaciones macroeconómicas más sólidas coordinadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

También nuevas modalidades de financiamiento, incluyendo instrumentos de gestión del riesgo de desastres.

Precisamente, uno de los seminarios celebrados hoy en el marco de las reuniones anuales versó sobre la importancia de generar resiliencia en los hogares de Latinoamérica y el Caribe, región continuamente afectada por desastres naturales.

En el foro, donde participaron Priscilla Santana, secretaria de Hacienda del estado brasileño de Rio Grande do Sul, golpeado por lluvias récord en 2024, o Wayne Henry, presidente del Instituto de Planificación de Jamaica, el país más machacado el año pasado por el huracán Melissa, contó con una interesante presentación de Alejandro del Valle, profesor asociado de la Universidad de Georgia State.

Del Valle explicó que la prevención de desastres puede beneficiarse de distintas innovaciones, desde transferencias por adelantado que ayuden a los hogares a protegerse cuando se prevean potentes tormentas a orientaciones personalizadas a gran escala o reconstrucción orientada a reducir la vulnerabilidad en el futuro.

A su vez, durante el discurso que inauguró las sesiones hoy, Goldfajn destacó también la elaboración del nuevo Plan de Relacionamiento con la Sociedad Civil acordado en 2025 y que busca mejorar la comunicación con asociaciones ciudadanas para mejorar la eficiencia de los programas.

Goldfajn explicó que un actor independiente como es la Escuela de Servicio Internacional (SIS) de la American University, realizó un análisis previo para la nueva estrategia que subrayó la necesidad de, entre otras cosas, mejorar la comunicación y el acceso a información.

En estas reuniones anuales arranca ahora una fase de "diálogo y cocreación" con el objetivo de dialogar hasta mediados de 2026 y producir un primer borrador que se revisará y perfeccionará en un nuevo Foro de Sociedad Civil en el segundo semestre para que el nuevo Plan de Relacionamiento esté listo a finales de año.

Por su parte, la vicepresidenta de Sectores y Conocimiento del BID, Ana María Ibáñez, ofreció una rueda de prensa para hacer balance del último año con respecto a otra iniciativa de 2025, cuando el BID se convirtió en el primer banco multilateral de desarrollo en establecer una división exclusiva centrada en seguridad ciudadana, problemática especialmente seria en la región, cuya tasa de homicidios supera el triple de la media mundial.

Ibáñez resaltó lo complejo del desafío en una parte del mundo donde el 50 % de la criminalidad ya proviene de grupos organizados y donde las bandas se están volviendo cada vez más transfronterizas, lo que hace que la violencia empiece a crecer en países que hasta ahora estaban más libres de este tipo de actividades.

Según un estudio del BID, el crimen representa una carga económica significativa, suponiendo un costo del 3,44 % del PIB de toda la región en 2022, y desde el año pasado el Grupo se ha comprometido a aportar 2.500 millones de dólares en operaciones de seguridad hasta 2028, con distintos proyectos ya financiados en Ecuador, Perú o Uruguay.