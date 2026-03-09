Ilan Goldfajn, presidente del BID: “Es en tiempos de estabilidad cuando se debe dar paso a reformas más ambiciosas”

El bajo riesgo, una economía estabilizada y un sector privado como eje de crecimiento, son algunos de los logros significativos de Paraguay que hoy lo llevan a posicionarse como “un ejemplo” en la región, resaltó en una entrevista para ABC, Ilan Goldfajn presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo que realizará sus reuniones anuales y asamblea de Gobernadores en nuestro país, del 11 al 14 de marzo en la Conmebol

Goldfajn además de destacar estos logros como los motivos para elegir nuevamente a Paraguay como sede de estos encuentros, se refirió a los desafíos y cuellos de botella que aún tenemos que superar, como también las oportunidades que pueden ser aprovechadas en el contexto actual, y las reformas ambiciosas en los buenos tiempos. Este punto transcendental en este momento que se está discutiendo la reforma de la Caja de Jubilaciones del sector público.

Ilan Goldfajn es un economista brasileño, dirige el BID desde diciembre de 2022, también fue director del FMI y ha detallado algunas de las razones que tuvieron en cuenta en el Grupo BID para escoger nuevamente a Paraguay para sede de estos encuentros. Las anteriores se dieron en 1965 y la más reciente en el 2017.

Paraguay, ejemplo en la región

Al respecto Goldfajn indicó que consideran a Paraguay un miembro muy importante para el grupo y que fue escogido para estas reuniones por “ser un ejemplo en varias dimensiones”.

Entre estos ejemplos, el alto ejecutivo del BID resaltó que Paraguay en los últimos años ha logrado estabilizar su economía, ha generado una resiliencia importante, ha reducido el riesgo en la economía, hasta el punto que ya ha llegado a grado de inversión en dos calificadoras y está a punto de tener más una tercera.

“Esto lo pone ya ahora en uno de los más bajos riesgos de América Latina. De los veintiséis países que tenemos, pero ahí vi que Paraguay está entre los cinco ahora, pero después de la tercera calificadora, puede mejorar aún más, destacó Goldfajn.

Según el titular del organismo multilateral, estos temas fueron claves para considerar un ejemplo de cómo una economía con mucho trabajo, con muchos años logró estabilizarse en un régimen fiscal, responsable, con inflación baja.

El segundo aspecto importante para el Grupo BID de considerar a Paraguay como centro de estas reuniones es el hecho de que el desarrollo basado en el sector privado es un eje principal. Del BID creemos que el crecimiento tiene que ser impulsado por ese sector privado y eso encaja muy bien con las prioridades de Paraguay en este momento”, apuntó.

De acuerdo con cifras preliminares de la organización, ya están inscriptas alrededor de 4.000 personas de 48 países miembros, además de los mayores inversionistas de la región y del mundo. “Muchos ojos que van a estar puestos en Paraguay en estos días”, afirmó.

Trampa de la renta o ingreso medio

Si bien los datos macroeconómicos de Paraguay lucen bien mirando de afuera, en el día a día todavía han grandes desafíos para que ese crecimiento también llegue a los ciudadanos, que es un reclamo justo de la gente. Abordado sobre esta problemática, el titular del BID reconoció que esta situación es algo que se da en todos los países de América Latina, que tienen el reto de continuar creciendo en mediana plazo para que salir de lo que se llama “la trampa de la renta media”.

“El hecho de que llegues a una renta media, ya no eres pobre, pero ahora tienes que llegar a una renta o ingreso más alto. Y para eso necesitas crecimiento como el del año pasado en Paraguay, de 6% por muchos años y cómo se logra eso? ¿Cómo se logra continuar creciendo? se preguntó.

El alto ejecutivo reconoció que hay muchos cuellos de botella en América Latina en general y que en Paraguay se está trabajando también en remover los cuellos de botella.

“Se está trabajando en los costos logísticos, en las trabas regulatorias, las necesidades institucionales, y en todo lo que es la barrera a la inversión y no es fácil. Todos los países tienen sus restricciones, pero tenemos que mirar cuáles son las restricciones que se pueden remover más rápido, las que necesitan refuerzo, las que se trabaja en conjunto con otros países” señaló.

Remover los cuellos de botella y generar condiciones para la inversión

Resumiendo, el titular del BID insistió en la necesidad de remover los cuellos de botella, que permitir que la inversión fluya, o para que la inversión venga al país. “Hay que conectar, hay que invertir en infraestructura y mirar cómo podemos combinar un sector público que pone las condiciones necesarias para el crecimiento y un sector privado que lo aprovecha y invierte más”, afirmó.

Reformas en tiempos buenos y estables

Por otra parte, el alto ejecutivo también consideró muy interesante que países que están estables económicamente y mirando en su futuro, deban implementar las reformas que consideren necesarias para garantizar esa estabilidad.

Consultado sobre la discusión actual sobre la Reforma del Sistema de Jubilaciones del sector público (Caja Fiscal), señaló que el BID no puede referirse específicamente sobre el tema interno de discusión pública, pero indicó que es común que países como Paraguay que mantienen cierta estabilidad macro encaren reformas para garantizar ese crecimiento.

“Las reformas fiscales son muy importantes. Es ahora, cuando estás estable, cuando estás mejorando, que tienes que dar el paso a tener reformas más ambiciosas. Y si las consigues, puedes generar impacto de medio y largo plazo. Es muy importante ser ambicioso en este momento para que aprovechemos lo bueno que hay hoy para el futuro”, acotó.