BID refuerza la participación de la sociedad civil en proyectos con impacto social y ambiental

Este miércoles se desarrolló el primer día de seminarios que forman parte de la Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En esta jornada inicial se abordó la participación de la sociedad civil y las perspectivas en los distintos sectores del Banco.

Inicialmente, el presidente Banco Interamericano, Ilan Goldfajn, mencionó que el relacionamiento con la sociedad civil debe basarse en la confianza, la colaboración, la rendición de cuentas y el diálogo continuo.

Importancia a la sociedad civil

En esa línea, el director ejecutivo de la Fundación Paraguaya, Martin Burt, comentó que el BID está realizando "un esfuerzo interesante" por escuchar a la sociedad civil.

Señaló que los países son una combinación de gobiernos, empresas del sector privado y también de la población, que se organiza en diferentes grupos religiosos, deportivos, ambientales y de otras áreas.

Indicó que la participación de la sociedad civil no se limita únicamente a la colaboración con las universidades para evaluar el impacto social y ambiental de los proyectos, ya que, al final, el BID busca mejorar la vida de las personas sin causar daños ambientales.

“Alerta sobre problemas de falta de transparencia”

“Ahí es donde entra el concurso de la sociedad civil para los análisis de evaluación, pero también para alertar sobre problemas de transparencia y para presentar nuevas metodologías para medir el impacto de los proyectos de infraestructura que financia el BID”, señaló.

Burt consideró que es un “buen inicio” que en el primer día de actividades ya se abordó este tema y que el propio presidente del BID inauguró la sesión destacando la importancia que el organismo quiere dar a la sociedad civil en toda América.

Sobre los principales desafíos para lograr una colaboración más efectiva entre el BID y las organizaciones, mencionó que básicamente se trata de aprender a escuchar. Comentó que en el seminario organizado por la entidad internacional también participaron representantes indígenas de la cuenca del río Amazonas.

En ese sentido, comentó que en la ocasión el BID habló de proyectos que está financiando en Paraguay para facilitar la digitalización en idioma guaraní, lo que consideró muy importante para preservar la cultura paraguaya.

Procedimiento transparentes

“A lo que más aspiramos es que el concurso de la sociedad civil no sea solamente un ejercicio de trámite, sino que realmente sea genuino, algo que creo que el organismo multilateral lo tiene. Si vamos a construir un corredor bioceánico o implementar un metrobús, evidentemente el impacto ambiental y social se debe tener en cuenta antes, durante y después”, expresó.

Asimismo, manifestó que una sociedad civil fortalecida, con procedimientos transparentes, donde participen asociaciones de empresarios como Dende, la Asociación de Empresarios Cristianos, la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y otras organizaciones gremiales del sector privado, puede incidir positivamente.

También mencionó a la Fundación Moisés Bertoni, dedicada a la conservación de la naturaleza, que tiene un rol importante al aportar su visión sobre qué se debe hacer y qué no en materia ambiental, además de otras organizaciones que promueven los derechos humanos y la transparencia.