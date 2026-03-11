El enviado chino dice en EAU que "la guerra y el caos en la región no benefician a nadie"

Durante su reunión con Bin Zayed Al Nahyan en EAU, Zhai enfatizó que "lograr un alto el fuego es la salida fundamental a la actual situación", según un comunicado publicado este miércoles por la Cancillería china.

"Tras el estallido del conflicto, los EAU respondieron con calma y responsabilidad, demostrando moderación, algo que China valora", aseveró Zhai, después de que en los últimos días Irán haya atacado los emiratos en represalia por los bombardeos israelíes y estadounidenses en su territorio.

El diplomático chino indicó que "China está dispuesta a fortalecer la comunicación y la coordinación con los Emiratos Árabes Unidos, trabajando junto con todas las partes pertinentes para promover un pronto alto el fuego".

Zhai reiteró que "la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de todos los países de la región del Golfo deben ser respetadas", al igual que vienen diciendo en los últimos días las autoridades chinas.

Por su parte, el ministro emiratí afirmó que su país "no es parte en la guerra" y que siempre ha estado "comprometido con el mantenimiento de la paz y la estabilidad regionales", por lo que "no debería ser atacado", según el comunicado del ministerio chino.

El diplomático de EAU aseguró que "acoge con satisfacción" los "esfuerzos de mediación" de Zhai, quien ya se reunió el pasado domingo en Arabia Saudí con el ministro de Exteriores del reino, Faisal bin Farhan, al comienzo de su gira.

Este martes, el canciller chino, Wang Yi, afirmó en una conversación telefónica con su par catarí, Mohamed bin Abdulrahmán, que China "no respalda la expansión del alcance de los ataques", en el marco del conflicto en Oriente Medio.

En los últimos días, Wang ha enfatizado que este es un conflicto "que no debería haber estallado".

China, el principal socio comercial de Teherán y su mayor comprador de petróleo, ha condenado reiteradamente los ataques a Irán por parte de Estados Unidos e Israel por "violar la soberanía" del país persa y ha abogado además por "mantener la seguridad de las rutas marítimas", ante la coyuntura de que el 45 % del petróleo que importa llega a través del estrecho de Ormuz.

Zhai, cuya agenda de reuniones en los países de Oriente Medio no ha sido detallada, se encuentra en la región realizando una "mediación activa" en el conflicto y manteniendo contactos con las partes implicadas para promover la desescalada y el retorno a las negociaciones, informó recientemente la Cancillería china.