La china BYD estudia entrar en Fórmula 1 con equipo propio o comprar uno, según Bloomberg

El medio, que cita a personas familiarizadas con el asunto, señala que la compañía analiza distintas vías para participar en estos campeonatos, entre ellas crear un equipo desde cero o adquirir uno ya existente.

La eventual entrada en Fórmula 1 supondría la participación directa de un fabricante chino en un campeonato históricamente dominado por escuderías europeas y estadounidenses.

Según las fuentes citadas por la agencia, uno de los principales obstáculos sería el elevado coste de desarrollar y operar un equipo, que podría alcanzar hasta 500 millones de dólares por temporada.

El interés de BYD se produce en un momento en que el automovilismo de competición avanza hacia sistemas híbridos más complejos, un ámbito en el que el fabricante chino ha desarrollado tecnología propia para sus vehículos eléctricos e híbridos.

La Fórmula 1 estrenó esta temporada un nuevo reglamento de motores que aumenta el peso de la energía eléctrica en las unidades híbridas, una reforma destinada a atraer a nuevos fabricantes como Audi, que debutó este año en el campeonato.

La empresa china, que en los últimos años ha ampliado con rapidez sus ventas internacionales y busca posicionarse también en el segmento premium, no ha confirmado públicamente los planes mencionados en la información.

Una eventual participación en Fórmula 1 podría aumentar la visibilidad de BYD en mercados como Estados Unidos, donde actualmente no vende turismos debido a aranceles y restricciones comerciales.

El interés por la Fórmula 1 también ha crecido en China en los últimos años. El Gran Premio de Shanghái regresó al calendario en 2024 tras cuatro temporadas de ausencia debido a las restricciones sanitarias aplicadas en el país durante la pandemia.

Además, Zhou Guanyu, el primer piloto chino en la historia de la Fórmula 1 desde su debut en 2022, es actualmente piloto reserva de Cadillac, una de las escuderías debutantes esta temporada.