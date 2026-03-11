Llega a Turquía un sistema Patriot de la OTAN para proteger el espacio aéreo

Según el canal de noticias NTV, el sistema fue transportado desde la base aérea estadounidense de Ramstein (Alemania) en aviones de carga y su instalación debería terminar entre hoy y mañana.

El debate sobre el refuerzo del sistema de defensa aérea de Turquía se intensificó después de que fragmentos de misiles cayeran en dos veces en territorio turco desde la guerra en Irán, que comenzó el pasado 28 de febrero.

La estación de radar de Kürecik, situada a una altitud de 1.800 metros, fue establecida en 2012 por Estados Unidos para la OTAN como radar de alerta temprana frente a ataques con misiles balísticos, y luego fue entregada al control de las fuerzas armadas turcas.

En un comunicado, el Ministerio de Defensa señaló anoche que el país eurasiático "mantiene su capacidad de defensa y seguridad al más alto nivel", al tiempo que seguirá "evaluando los acontecimientos" en cooperación y consulta con la OTAN y sus aliados.

En territorio turco había hasta ahora un solo sistema Patriot, estacionado por España en la provincia de Adana, al sur del país.