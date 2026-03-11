Precios del petróleo se estabilizan en la apertura de los mercados

Los precios del petróleo tendieron al equilibrio este miércoles, en un mercado volátil a la espera de una posible liberación de las reservas estratégicas de crudo de los grandes países consumidores, mientras que las bolsas asiáticas siguieron avanzando.

Los operadores asimilan la información publicada por el diario estadounidense Wall Street Journal, según la cual la Agencia Internacional de la Energía (AIE) prevé la mayor puesta en circulación de reservas de petróleo de su historia con el fin de hacer bajar los precios del crudo.

Esta inyección superaría a los 182 millones de barriles que los países miembros de la AIE sacaron al mercado en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania, según el periódico, que citó a funcionarios al tanto de las discusiones.

Costo por barril

Esta mañana, el barril de Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, se mantenía estable en 87,80 dólares. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referente del mercado estadounidense, subía 0,69% a 84,03 dólares.

Previamente en el comercio asiático, el WTI había subido más del 5% luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, intensificara sus amenazas relacionadas con la situación en el estrecho de Ormuz, ruta de tránsito del 20% del petróleo mundial.

El magnate republicano amenazó ayer a Irán con graves “consecuencias militares” si llega a minar el paso de Ormuz, convertido en eje de esta guerra, en la que Teherán mantiene un tono desafiante.

Bolsas y dólares

Animadas por la moderación de los precios del crudo, las bolsas asiáticas consolidaron este miércoles sus ganancias del día anterior tras la brusca caída del lunes.

En Tokio, el índice estrella Nikkei cerró con una subida del 1,43%, hasta los 55.025,37 puntos y, en Seúl, el Kospi subió un 1,40%. La Bolsa de Sídney subió un 0,59% y la de Taipéi, un 4,10%. El índice Hang Seng de Hong Kong se mantuvo estable.

El dólar se estabilizó en 157,89 yenes, impulsado recientemente por las perspectivas de un aumento de la inflación ante la subida de los precios de la energía.

El oro se mantuvo estable en 5.196 dólares la onza.