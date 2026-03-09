Precio de combustible: “Estamos atajando lo más posible la inminente suba” pero tienen “manos atadas”, dice ministro de MIC

Al titular del MIC, Marco Riquelme se le consultó sobre la situación del precio del combustible, que el fin de semana ya sufrió una suba de hasta G. 700 por litro en varios emblemas privados y su respuesta no fue nada alentadora.

“Estamos atajando lo más posible la inminente suba de precio por culpa del conflicto bélico en el Medio Oriente y estamos seguros que esta semana van a haber más noticias con relación a eso", afirmó.

Se le insistió sobre si tienen alguna medida concreta que pueda frenar o paliar el aumento de precios de combustibles, pero no fue claro.

Lo que sí advirtió es que incluso Petróleos Paraguayos (Petropar) tiene stock para cuatro meses, pero al tener menor precio, temen que se agote aún más rápido.

“Petropar amaneció con casi 4 meses de stock, pero ustedes saben que que por una cuestión de oferta y demanda, si es que los emblemas privados suben su precio de manera agresiva, esos días de stock que tiene Petropar también van a bajar de manera agresiva”, apuntó.

Al ser insistido sobre posibles alternativas mencionó eventualmente la compra de carburante desde Venezuela, país con el cual Paraguay está en disputa (arbitraje) por una millonaria deuda, tal vez esperanzo una mejor relación con el país bolivariano tras la detención del anterior presidente y líder del régimen, Nicolás Maduro.

“Venezuela sería una opción, pero de vuelta, como es un precio mundial no va a variar mucho” y consideró que tal vez haya una pequeña diferencia de precio por el costo del flete.

“En cuestión de flete, podría haber algo de diferencia en los traslados, porque los fletes en el Medio Oriente también están subiendo por una cuestión de seguridad de los navíos. Ellos están teniendo que contratar un seguro y buques de seguridad que están acompañando a cruzar el el estrecho de Ormuz”, insistió.