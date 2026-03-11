Rapero de Kneecap no será juzgado por terrorismo tras perder recurso la Fiscalía británica

Ó hAnnaidh, cuyo nombre artístico es Mo Chara, fue acusado el 21 de mayo de 2025 por la Policía londinense tras mostrar una bandera en apoyo a Hizbulá -proscrito en el Reino Unido- durante un concierto en el recinto O2 Forum del barrio de Kentish Town, al norte de la capital, el 21 de noviembre de 2024.

La defensa sostiene que la imputación formal se presentó fuera del plazo máximo de seis meses desde la presunta comisión del delito, porque el fiscal general, Richard Hermer, solo la ratificó el 22 de mayo, lo que llevó al juez Paul Goldspring a anular los cargos el pasado mes de septiembre.

La Fiscalía británica apeló esta decisión en enero, sosteniendo que la acusación estaba en vigor antes de la primera comparecencia judicial del cantante, pero dos magistrados del Tribunal Superior de Londres ratificaron el fallo y rechazaron el recurso del CPS.

La sentencia del miércoles confirmó que el proceso contra el rapero no se inició de manera legal ni dentro del plazo requerido bajo los requisitos de la Ley de Terrorismo británica, por lo que el caso se considera nulo y no puede continuar adelante.

"I'm a free mawn" (Soy un hombre libre), publicó la cuenta de Instagram del grupo, con una foto de Mo Chara posando victorioso tras conocer la decisión.

En otra publicación adicional en la misma red social, Kneecap mostró una captura de pantalla del caso judicial en su contra y escribió: "Kneecap: 3, Gobierno británico: 0".

"Los terroristas más grandes del mundo son los líderes del Estado británico", agregó el grupo norirlandés, que añadió: "Palestina libre" y "Liberad los 6 condados", en referencia a las regiones que conforman la provincia británica de Irlanda del Norte.

El abogado encargado de la defensa de Kneecap, Darragh Mackin, del bufete Phoenix Law, celebró la victoria judicial y aseguró que todo el proceso ha sido una "caza de brujas legalmente ridícula".

"Hay mejores maneras de gastar libras esterlinas que en juicios inútiles y apelaciones costosas. La decisión de hoy pone fin a este costoso circo", comentó el letrado.

El grupo de rap irlandés 'Kneecap', fundado en 2017 en Belfast (Irlanda del Norte), ganó especial notoriedad en 2024 después del lanzamiento de su película biográfica.

El conjunto ha denunciado en múltiples ocasiones el genocidio en Gaza, lo que, unido al proceso judicial por terrorismo, provocó algunas cancelaciones de sus conciertos o la prohibición de su entrada en países como Canadá.