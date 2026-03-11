Kast inicia su gobierno en Chile con presencia de varios mandatarios, entre ellos Santiago Peña

José Antonio Kast (60), exdiputado y católico, sucederá en el cargo a Gabriel Boric y gobernará Chile por unos 4 años. Es el noveno presidente chileno tras la caída de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Además del paraguayo Santiago Peña, estarán otras autoridades regionales, en su mayoría aliados de derecha. No estará el mandatario brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva.

Según la agenda difundida por la presidencia de Paraguay, Santiago Peña estará en la ceremonia de transmisión de mando presidencial y la toma de juramento al nuevo gabinete de Chile, que tendrán lugar en el salón de Honor del Congreso de ese país, en la localidad de Valparaíso.

Posteriormente, participará en un almuerzo ofrecido por Kast en honor a los jefes de Estado y de Gobierno presentes en su juramentación. El encuentro se celebrará en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en la ciudad de Viña del Mar.

En horas de la tarde, está prevista una reunión entre Peña y Kast, para entonces convertido en presidente.

Encuentro en Miami

El sábado pasado, ambos líderes se reunieron en Miami (EE.UU.) en los márgenes de la cumbre ‘Escudo de las Américas’ convocada por el presidente estadounidense, Donald Trump, que contó con la participación de más de una decena de mandatarios de derecha de Latinoamérica.

Peña expresó posteriormente en X el compromiso de “avanzar juntos en proyectos estratégicos como el Corredor Bioceánico, la integración digital, y en seguir potenciando el comercio y las inversiones chilenas” en Paraguay.

Kast, exdiputado católico de 60 años, sucederá en el cargo al progresista Gabriel Boric y se convertirá en el primer mandatario de extrema derecha y en el primer defensor del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990) en llegar al poder en democracia en Chile.