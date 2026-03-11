UKMTO informa de 3 barcos alcanzados por proyectiles en Ormuz y alrededores últimas horas

UKMTO notificó que el capitán de un portacontenedores alertó de que la embarcación había sufrido daños por parte de un "proyectil sin identificar" a 25 millas náuticas (46 kilómetros) al noroeste de Ras Al Jaima, en la costa de Emiratos Árabes Unidos, dentro del golfo Pérsico.

Horas después, la agencia informó de que un buque de carga fue alcanzado por un proyectil desconocido a 11 millas náuticas (20,37 kilómetros) al norte de Omán, en el estrecho de Ormuz, y provocó un incendio a bordo. La embarcación solicitó asistencia y su tripulación procedió a evacuarlo.

El capitán de otra embarcación notificó un tercer impacto por parte de otro proyectil desconocido a unas 50 millas náuticas (92,6 kilómetros) al noroeste de Dubái, en las proximidades de Ormuz, señaló UKMTO.

La agencia marítima, que no dio información sobre la procedencia de los barcos atacados, aseguró que las autoridades competentes están investigando los incidentes y reiteró su recomendación a los buques para que naveguen con precaución y comuniquen "cualquier actividad sospechosa".

En paralelo, la Armada Real de Tailandia dijo haber recibido un informe sobre un ataque en el estrecho de Ormuz a un granelero de bandera tailandesa propiedad de la naviera Precious Shipping Public, que quedó en llamas y, según medios, se hallaba a unas 11 millas náuticas al norte de Omán, lo que coincide con el segundo incidente reportado por UKMTO.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Marina Real de Omán ha rescatado a 20 tripulantes y continúa labores para asistir a otros tres, difundieron las fuerzas tailandesas en redes sociales.

A su vez, la naviera japonesa Mitsui O.S.K. Lines (MOL) apuntó que su barco One Majesty recibió un impacto este miércoles mientras se encontraba anclado en el golfo Pérsico, en una ubicación similar a la del tercer incidente reportado por UKMTO, si bien no hay confirmación definitiva de que sea el mismo barco.

En un comunicado remitido a EFE, la empresa, que investiga el incidente, detalló que el buque opera con normalidad, no hay informes de contaminación y la tripulación "está a salvo".

Desde el 28 de febrero, cuando empezaron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, UKMTO ha registrado 17 incidentes que afectaron a barcos alrededor del golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán. Cuatro fueron reportes sobre "actividades sospechosas", entre ellos explosiones.

El estrecho de Ormuz, por donde normalmente circula un 20 % del crudo mundial, vive una caída drástica de su tráfico por los bombardeos en Irán y la respuesta del país persa, con ataques a bases e intereses estadounidenses en el golfo Pérsico.

Irán, que cierra el estrecho de Ormuz por el norte, amenazó en varias ocasiones con no permitir que se exporte "un solo litro de petróleo de la región" si los ataques en su contra no cesan, mientras Washington insistió en que la ofensiva crecerá si Teherán sigue bloqueando el flujo de crudo.