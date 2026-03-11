Un perro se escapa de un avión, corre por la pista e interrumpe un aeropuerto en Brasil

El inusual incidente tuvo lugar durante el desembarque de una aeronave, cuando la pasajera que viajaba con el perro dejó que el animal escapara y este se fue directo a la pista de la terminal, que gestiona la operadora española Aena.

Rápidamente se activaron los equipos de emergencia, que capturaron al perro y se lo devolvieron a su titular pocos minutos después, según una nota de la compañía.

La aventura canina por la pista del aeropuerto no provocó ninguna cancelación de vuelos, pero sí paralizó las operaciones durante nueve minutos, entre las 15:26 y las 15:35 hora local (18:26 y 18:35 GMT).

Según imágenes divulgadas en redes sociales, el perro, de pequeño tamaño y color negro, corrió por la pista durante ese breve tiempo como si estuviera en un parque y llegó a sortear a algunos de los empleados del aeropuerto que intentaban darle caza.

La persecución incluyó hasta dos vehículos que buscaron acorralar al can, que finalmente, después de un largo esprint, se dirigió a unos edificios dentro del complejo de Congonhas, hasta que fue rescatado sin que resultara herido.

Con un flujo que llega a superar los 70.000 pasajeros diarios, el aeropuerto de Congonhas es uno de los más importantes de Brasil y su administración está a cargo de Aena desde el 17 de octubre de 2023.

Durante el periodo de concesión de 30 años, Aena realizará obras de mejoría y ampliará las instalaciones de la terminal.