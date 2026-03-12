El Supremo da marcha atrás y deniega la visita de asesor de Trump a Bolsonaro en prisión

El magistrado Alexandre de Moraes, relator del caso, basó su nueva decisión en un informe de la Cancillería brasileña, que aseguró que Darren Beattie, consejero de Trump, en ningún momento informó sobre su intención de visitar al líder ultraderechista entre rejas.

"La visita de Darren Beattie no está incluida en el contexto diplomático que autorizó la concesión del visado y su ingreso en territorio brasileño, además de no haber sido comunicada previamente a las autoridades diplomáticas brasileñas", señaló De Moraes en el fallo.

Fue el propio De Moraes quien el martes autorizó al asesor senior para Política de Brasil del Departamento de Estado de EE.UU. entrevistarse el próximo miércoles con Bolsonaro en la prisión de Brasilia donde cumple 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

Sin embargo, la defensa del líder ultraderechista recurrió y pidió que la reunión tuviera lugar uno o dos días antes por motivos de agenda del funcionario estadounidense.

El juez pidió entonces más informaciones al Ministerio de Exteriores de Brasil sobre la agenda de Beattie, quien apenas había comunicado que viajaría "para una conferencia sobre minerales críticos y para reuniones oficiales con representantes del Gobierno brasileño".

El canciller brasileño, Mauro Vieira, afirmó además que "la visita de un funcionario de un Estado extranjero a un expresidente de la República en un año electoral puede constituir una injerencia indebida en los asuntos internos del Estado brasileño".

Brasil celebra en octubre elecciones presidenciales y el actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, y el hijo mayor de Bolsonaro, el senador Flávio, se perfilan como los máximos favoritos.

El jefe de la diplomacia brasileña recordó también que la Corte Internacional de Justicia, "en más de una ocasión, ha destacado el carácter tradicional del principio de no intervención".

En este contexto, De Moraes tumbó su propia autorización y vetó la visita de Beattie, a quien advirtió que el hecho de no informar de la misma previamente podría "dar lugar a la reevaluación" de su visado.

Con todo, durante su visita a Brasil, se espera que el consejero de Trump, que en el pasado acusó a De Moraes de "perseguir" al dirigente ultra brasileño, se reúna con Flávio Bolsonaro, según medios locales.

Jair Bolsonaro, quien también se encuentra inhabilitado para postularse a cualquier cargo electivo, cumple su condena en un complejo penitenciario de Brasilia desde finales de noviembre pasado.

El Supremo lo halló culpable de "liderar" un complot golpista, con la colaboración de antiguos ministros de su gabinete y altos mandos militares, para mantenerse en el poder tras perder los comicios de 2022 ante Lula.