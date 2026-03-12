Empresas convierten publicidad en Ciudad de México en vitrinas de diseño funcional

La intervención, desarrollada junto con la agencia creativa mexicana Montalvo, está ubicada en el segundo piso de la vía rápida Anillo Periférico, que rodea la ciudad, y permanecerá visible hasta el 31 de marzo.

La propuesta transforma el propio soporte publicitario en una prueba funcional del producto, al integrar un sistema de almacenamiento de IKEA dentro del paisaje urbano, en vez de recurrir a un anuncio convencional.

Con ello, la marca busca conectar con una realidad cada vez más presente en las grandes ciudades: viviendas más compactas, rutinas más dinámicas y la necesidad de aprovechar mejor cada metro cuadrado del hogar.

La campaña parte de la idea de que los espacios domésticos deben adaptarse hoy a varias funciones al mismo tiempo, como trabajar, descansar, convivir y organizar la vida diaria, un reto creciente en entornos urbanos como la capital mexicana.

"Actualmente, los hogares urbanos tienen que resolver muchas cosas en poco espacio. Para IKEA, el diseño inteligente es justamente eso, encontrar maneras simples de hacer que cada metro cuadrado funcione mejor para las personas”, señaló en entrevista Fernanda Cortés, gerente de comunicación externa de IKEA México.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde el frente creativo, Montalvo explicó que el objetivo fue convertir a la propia ciudad en parte del mensaje publicitario.

"Entonces pensamos, ¿Por qué no convertir el propio medio publicitario en una demostración del producto? Así decidimos transformar un billboard (anuncio) y mostrar que sus soluciones realmente caben en cualquier espacio", afirmó Pepe Montalvo, fundador de la agencia.

La acción se inserta en una tendencia de marcas que buscan salir de los formatos tradicionales para generar experiencias visibles en el entorno urbano y hacer más tangible su mensaje comercial.

En México, IKEA tiene presencia física en Ciudad de México, Puebla y Zapopan, además de su plataforma de comercio electrónico para todo el país que ha tomado terreno dentro de todos los hoares mexicanos por sus solciones para cada espacio.