La tasa de hipotecas en EEUU anota mayor subida desde abril en medio de guerra contra Irán

La hipoteca fija a 30 años anotó este jueves un promedio del 6,11 %, una semana después de situarse en el 6 %, de acuerdo con datos del administrador de hipotecas Freddie Mac.

El aumento se convierte en el más grande en una semana desde el 17 de abril del año pasado, cuando el dato subió 0,21 puntos porcentuales respecto a la semana anterior.

A finales de febrero, los tipos bajaron del 6 % por primera vez desde 2022, sin embargo, los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, y la posterior escalada del conflicto en Oriente Medio, han agitado el mercado.

"Las perspectivas para la actividad del mercado esta primavera son peores que hace un mes, cuando los tipos estaban bajando", afirmó Lisa Sturtevant, economista jefe de Bright MLS a Bloomberg.

Esta subida está ligada al aumento de los rendimientos del Tesoro a 10 años, que en los últimos cinco días han repuntado un 3,29 %. Pasadas las 15:00 hora local (19:00 GMT) se situaban en 4,274%.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este aumento alerta a los inversores de que la financiación a largo plazo es más cara y más arriesgada, lo que tiende a encarecer las hipotecas, así como otros valores.

Este repunte se da a conocer un día después de que la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. anunciara que el índice de precios de consumo (IPC) de EE.UU. se mantuvo en febrero en el 2,4 % interanual, el mismo nivel del mes anterior y en línea con las expectativas del mercado.

Con la inflación por encima del objetivo de la Reserva Federal del 2 % parece complicado que el banco central rebaje los tipos.