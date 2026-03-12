México convoca a empresarios para misión comercial a Canadá en mayo con foco en pymes

La convocatoria, con cierre previsto entre el 11 y el 15 de abril, está dirigida a grandes compañías, pero tendrá un énfasis especial en pequeñas y medianas empresas, para ampliar su proveeduría y vinculación con contrapartes canadienses.

Según la Unidad de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía, la misión se justifica por el peso de Canadá como cuarto socio comercial de México, segundo destino de exportación en 2025, con un alza superior al 17 % en los envíos, y por el acceso preferencial con arancel cero para el 99 % de los bienes bajo el T-MEC.

La gira abarcará 10 sectores: infraestructura, agroindustria, patentes e innovación, industrias creativas, fondos de inversión, manufactura, farmacéutica, logística, educación y energía.

El plan también contempla facilitar homologaciones regulatorias, acelerar patentes, acercar emprendimientos mexicanos a fondos de capital de riesgo y crear una ventanilla única para pymes entre ambos países.

El subsecretario de Economía de México, Luis Rosendo Gutiérrez dijo que Canadá compra a México unos 22.000 millones de dólares y ha invertido cerca de 50.000 millones de dólares en el país en los últimos 20 años, lo que lo convierte en el tercer inversionista.

Sostuvo además que, si se integran ambas economías, podrían conformar la cuarta economía del mundo y un mercado de casi 175 millones de consumidores.

En tanto, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, puso el acento en los servicios financieros, fondos de pensiones, capital privado y banca, al considerar que son una de las áreas más sólidas y con mayor potencial para profundizar la relación bilateral.

Por su parte, el canciller Juan Ramón de la Fuente enmarcó la misión en un plan de acción bilateral vigente por al menos cuatro años, surgido tras contactos de alto nivel entre ambos gobiernos, y afirmó que el diálogo político con Canadá debe traducirse ya en resultados concretos.

Añadió que la revisión del tratado comercial puede ser un acelerador de proyectos conjuntos.

Mientras que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, llamó a reservar las fechas del viaje y afirmó que México va a Canadá “por todo”, en reciprocidad a la reciente misión encabezada por autoridades canadienses.

“El riesgo más alto que tienes de participar es que vendas mucho en Canadá”, dijo al presentar la convocatoria abierta. EFE