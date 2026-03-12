Nueva York refuerza vigilancia de instituciones judías tras ataque a sinagoga en Míchigan

Poco después del suceso, el NYPD anunció en sus redes que, ante el "entorno de amenaza elevado", ha desplegado patrullas de alta visibilidad en centros religiosos y culturales judíos de los cinco distritos de Nueva York.

"Estamos en contacto con nuestros socios de las fuerzas del orden y, por precaución, continuamos con el despliegue preventivo", señaló el departamento en un comunicado, instando a la ciudadanía a aplicar el protocolo de "si ve algo, diga algo".

El incidente, que ha puesto en alerta a las fuerzas de seguridad de todo el país, comenzó cuando el atacante impactó su vehículo contra la entrada de la sinagoga, considerada la congregación reformista más grande de Estados Unidos.

Según el sheriff del condado de Oakland, Michael Bouchard, el sospechoso portaba un rifle e intercambió disparos con los agentes antes de ser abatido en el interior del automóvil.

La única víctima herida es un agente de seguridad que fue atropellado durante la embestida y cuya recuperación se espera sea satisfactoria, informaron las autoridades locales.

Hasta el momento, las autoridades no han vinculado este suceso con la guerra contra Irán iniciada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.