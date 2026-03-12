París albergará reunión de alto nivel China-EE.UU.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se reunirá con el vice primer ministro chino, He Lifeng, en Francia entre el 15 y el 16 de marzo, indicó el departamento.

“Gracias a los lazos de respeto mutuo entre el presidente Trump y el presidente Xi, el diálogo comercial y económico entre Estados Unidos y China está avanzando”, dijo Bessent en un comunicado.

Se espera que la reunión entre Bessent y He prepare el terreno para la visita de Trump a Pekín, donde tiene previsto reunirse con Xi.

Logros comerciales

Las conversaciones probablemente tengan como objetivo concretar los logros comerciales y económicos que se anunciarán en la cumbre de líderes, explicó a la AFP Wu Xinbo, profesor de la Universidad de Fudan.

Los lazos económicos entre ambas potencias han enfrentado un año turbulento desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Washington y Pekín se involucraron en una guerra de aranceles en abril del año pasado, cuando China respondió a los gravámenes que impuso Trump a sus socios comerciales.

Esto hizo trepar los aranceles al intercambio entre ambos países a niveles de tres dígitos, lo que obligó a detener el comercio, antes de que ambas partes alcanzaran una tregua.