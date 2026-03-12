Paso entre Colombia y Ecuador vuelve a quedar bloqueado en protesta por guerra comercial

Los trabajadores del municipio colombiano de Ipiales se instalaron a unos 500 metros del puente internacional de Rumichaca, el principal punto fronterizo entre Colombia y Ecuador y actualmente el único que se encuentra habilitado para transitar legalmente entre los dos países, y cerraron la carretera con plataformas de madera y vehículos.

El pasado lunes ya habían bloqueado durante algunas horas el mismo paso con una treintena de camiones.

"Las pérdidas son incalculables. No sabemos hasta cuándo vamos a soportar así. Día a día se cierran empresas, agencias de aduanas, y bodegas mandan a la gente para la casa", dijo a EFE José Luis Arrieta, integrante de uno de los gremios que conforman el Comité de Trabajadores de Frontera.

Aseguró que la situación que están viviendo es porque el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y de Colombia, Gustavo Petro, "toman medidas sin pensar en cómo funciona la cadena de comercio exterior de la frontera", por lo que están exigiendo que "los aranceles se tumben".

El presidente en Ipiales de la Asociación Colombiana de Camioneros, Édison Mena, aseguró a EFE que con la protesta piden que se les garantice el derecho al trabajo, y que no son solo los sectores comerciales y logísticos los que están afectados sino las poblaciones de las ciudades fronterizas.

"Esperamos que las cosas se solucionen en unas mesas de trabajo binacionales para que se retome el trabajo y la normalidad entre las dos ciudades", indicó.

Los trabajadores de Ipiales están en conversaciones con los de la ciudad ecuatoriana de Tulcán para que ellos también se unan a la paralización en los próximos días y así puedan enviar un mensaje de unidad a los dos gobiernos, añadió el presidente del Comité de Trabajadores de la Frontera, Óscar Obando.

Las personas que buscaban este miércoles pasar entre ambos países debían hacerlo a pie o en motos y aunque quienes hablaron con EFE manifestaron su molestia por el cierre fronterizo también rechazaron la imposición de aranceles.

"Me parece muy injusto que el presidente Noboa tome estas medidas porque los perjudicados somos nosotros, el pueblo", aseguró Wilson Montenegro, que cruzaba de Ecuador a Colombia.

La guerra comercial entre ambos países la inició en enero Noboa, al anunciar la imposición de una "tasa de seguridad" del 30 % a importaciones colombianas, ante una supuesta falta acciones del Gobierno vecino en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.

Colombia respondió con aranceles a 73 productos y cortó el suministro de electricidad a Ecuador, por lo que el Gobierno de Noboa aumentó la tarifa que cobraba por transportar crudo colombiano por uno de sus más grandes oleoductos. Además, desde el 1 de marzo subió el gravamen al 50 %.

Colombia y Ecuador han sido tradicionalmente dos sólidos socios comerciales con un intercambio que en los últimos años ronda los 2.800 millones de dólares, con una balanza negativa para Ecuador de alrededor de 900 millones.