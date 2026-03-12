Santa Sede promueve solución negociada para Cuba, confirma el cardenal Parolin

Se han dado los “pasos necesarios” con el objetivo de favorecer una solución negociada a los problemas que enfrenta la isla, señaló el número dos de la Santa Sede. La declaración del secretario de Estado del Vaticano fue publicada por EWTN.

Según declaró Parolin, “también para Cuba hemos hecho lo que teníamos que hacer, nos reunimos con el canciller y dimos los pasos necesarios, siempre con vistas a una solución dialogada de los problemas que existen”.

El cardenal hizo estas declaraciones -refiere EWTN- en Roma al margen de la segunda edición de la iniciativa interreligiosa “Il Tavolo del Ramadan-Iftar”, dedicada a encuentros entre representantes cristianos, judíos y musulmanes.

Reunión en Roma

Las declaraciones del canciller del papa León XIV se producen en medio de los contactos diplomáticos que se dan con Cuba, apuntó el medio oficial de la Santa Sede.

El 28 de febrero, el Papa León XIV recibió en audiencia en el Vaticano al ministro de Asuntos Exteriores cubano, Bruno Rodríguez Parrilla quien asistió como enviado especial del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Por otro lado, el coordinador de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado de EE.UU., Rob Allison, se reunió en la isla con los dos principales líderes de la iglesia católica local para hablar de la crisis en el país, informó EFE.

Según publicó en redes sociales la embajada de EE.UU. en Cuba, Allison y el encargado de negocios estadounidense, Mike Hammer, mantuvieron un encuentro con el obispo de La Habana, el cardenal Juan de la Caridad, y con el obispo de Santa Clara, Arturo González, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC).