Trump desea suerte a Petro antes de su reunión con Delcy Rodríguez en la frontera

Según informó la Presidencia colombiana, en la llamada Petro y Trump abordaron temas energéticos e hidrocarburos, así como asuntos de seguridad, cultivos ilícitos, erradicación y cooperación en la lucha contra el narcotráfico.

Durante la llamada, que duró cerca de media hora, también conversaron sobre la reactivación económica en zonas fronterizas, y Trump expresó que Petro "siempre será bienvenido a los Estados Unidos".

El miércoles, Petro aseguró que Colombia, junto con Brasil y México, no fue invitada a la reunión del llamado Escudo de las Américas, una alianza impulsada por Estados Unidos con Gobiernos latinoamericanos para combatir el narcotráfico.

El mandatario colombiano atribuyó ayer la situación a un "teléfono roto" y no a una decisión directa de Trump, quien en la llamada de hoy se disculpó por un posible error en la invitación a la reunión celebrada en Miami el pasado fin de semana.

Pese a las tensiones, la relación entre ambos mandatarios ha intentado recomponerse en los últimos meses. El pasado 3 de febrero Petro y Trump se reunieron en la Casa Blanca tras varios desencuentros por temas como narcotráfico, migración y la política hacia Venezuela.

Al finalizar la conversación, Trump le expresó su apoyo a Petro de cara al encuentro que el mandatario colombiano sostendrá con Delcy Rodríguez en un puente fronterizo entre ambos países, donde discutirán asuntos económicos, energéticos y de seguridad.