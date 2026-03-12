Venezuela y Estados Unidos tienen conversaciones "todos los días", dice Delcy Rodríguez

"Todos los días tenemos conversaciones (en las que planteamos) nuestros puntos de vista, los puntos de vista del Gobierno de los Estados Unidos", afirmó durante un encuentro con líderes vecinales en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La mandataria encargada señaló que acepta "con humildad, con modestia" el reciente "reconocimiento legal" de Estados Unidos a su Gobierno encargado para que el país pueda "seguir avanzando en unión nacional".

"No es el reconocimiento a una persona, ni a un Gobierno, es el reconocimiento a un país", consideró.

En este contexto, agradeció que con este proceso de acercamiento bilateral, Caracas y Washington puedan tener nexos comerciales, tras el reciente restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas desde 2019.

"Así como Estados Unidos nos compra petróleo o compra oro, nosotros podamos comprar medicinas, equipamiento, y que eso sirva para recuperar el sistema de salud", agregó.

Sin embargo, reiteró que el país suramericano tiene un "bloqueo muy férreo", en referencia a las sanciones impuestas por EE.UU., y dijo esperar que este "reencauzamiento" de relaciones bilaterales permita ir a un "proceso de normalización" para Venezuela.

El miércoles, el Departamento de Estado de EE.UU. notificó al tribunal de Nueva York que lleva el caso contra Nicolás Maduro, capturado el pasado 3 de marzo por fuerzas estadounidenses en Caracas, que reconoció formalmente a Rodríguez como jefa de Estado.

Este reconocimiento debilita la posición de Maduro, puesto que en el juicio que afronta por presunto narcotráfico ha planteado su defensa como presidente de Venezuela y ha pedido que se financie con fondos del Estado venezolano.

Desde que Rodríguez asumió la presidencia encargada, el 5 de enero, se inició un proceso de acercamiento entre ambos países, y la mandataria ha recibido en Caracas a varios altos funcionarios estadounidenses, incluyendo a los secretarios de Energía e Interior, Chris Wright y Doug Burgum, respectivamente.

Durante el primer mandato de Trump, Estados Unidos consideró fraudulentas las elecciones presidenciales de 2018 y reconoció en 2019 al opositor Juan Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional, como el presidente interino del país.