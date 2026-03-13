EE.UU. emite licencia para permitir a sus empresas explotar y comerciar crudo venezolano

Esta medida supone un paso más en el acercamiento entre la Administración de Donald Trump y el Gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que la semana pasada restablecieron las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas desde 2019.

El departamento dirigido por Scott Bessent levantó las sanciones para la explotación, venta, transporte y almacenamiento de petróleo venezolano y sus refinados siempre que sea importado a Estados Unidos por compañías de ese país.

La autorización incluye transacciones en las que estén involucrados el Gobierno de Venezuela y la petrolera estatal Pdvsa.

La licencia estipula que cualquier contrato debe regirse por la legislación estadounidense y las disputas resolverse ene territorio estadounidense.

En otra licencia, el Departamento del Tesoro especificó que no están permitidas transacciones vinculadas con Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y ciertos actores de CHina, ni tampoco con personas sancionadas por Washington.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La semana pasada, el Gobierno de Trump emitió una licencia que autoriza determinadas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano por parte de empresas estadounidenses.

La relajación de sanciones al crudo venezolano se produce además en un contexto de turbulencias en el mercado energético mundial debido al bloqueo que ha provocado la guerra de Irán en el estrecho de Ormuz, donde circula cerca del 20 % del petróleo mundial.

La escalada de precios de la gasolina llevó a Estados Unidos a liberar parte de sus reservas estratégicas de crudo para incrementar la oferta y a levantar temporalmente las restricciones a los otros países para que puedan adquirir petróleo ruso sancionado por Washington.