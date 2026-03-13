El acuerdo Mercosur-UE brilla como catalizador de negocio en las reuniones anuales del BID

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, señaló que, pese al cuarto de siglo que ha llevado la firma del pacto, el que estas dos regiones que "comparten valores" hayan logrado alcanzar semejantes consensos "envía una señal muy importante al mundo".

Peña destacó que su país ha aprendido que "el crecimiento sostenible está profundamente vinculado con la calidad y la apertura al mundo" y que por ello Asunción entiende "este acuerdo no solo como una oportunidad comercial, sino como una oportunidad de transformación económica".

El mandatario paraguayo reconoció que "los acuerdos internacionales por si solos no generan desarrollo" pero que sí "abren las puertas" y quiso valorar el apoyo del BID para que su país crezca "mejor" con sus invitaciones a mejorar estándares, invertir en infraestructura, fortalecer capital humano, y acompañar a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas "para que puedan aprovechar las oportunidades que se abren".

En ese sentido, el propio presidente del Grupo, Ilan Goldfajn, dijo en su intervención en el simposio que la entidad constituye "el único banco multilateral con miembros de Mercosur y la UE" y que por ello constituye un "puente natural" como facilitador estratégico en el actual contexto.

Peña subrayó el compromiso de su Gobierno para acompañar el proceso de crecimiento y desarrollo que se abre con el TLC acompañándolo con políticas publicas para invertir en infraestructura, formación técnica o digitalización y, ante todo, con el establecimiento de instituciones sólidas "para brindar seguridad jurídica a quienes invierten".

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Al mismo tiempo, resaltó que en última instancia que "las empresas, los emprendedores y los inversionistas son los que convierten las oportunidades en crecimiento real".

El ministro de Economía y Finanzas de su Gobierno, Carlos Fernández Valdovinos, que es el gobernador por Paraguay ante el Grupo BID, se mostró de acuerdo con esa perspectiva al afirmar que la Administración pública "prepara la cancha" pero "el sector privado es el que juega el partido".

Por su parte, el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, quiso felicitar, en un mensaje grabado en video, a Asunción por llevar a cabo un proceso rápido de aprobación de un tratado que creará un mercado común "de 720 millones de consumidores" y que será muy útil en un momento de "creciente impredicibilidad global".

El titular de Exteriores paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, que también participó en el evento acompañado de los cancilleres de Brasil y Uruguay, Mauro Vieira y Mario Lubetkin, y el secretario de Coordinación de Producción argentino, Pablo Lavigne, consideró que -tras la aprobación prevista el martes en la Camára de Diputados- el acuerdo habrá quedado plenamente ratificado para el 31 de marzo para entrar en implementacion provisional en Paraguay.

Lubetkin, por su parte, destacó la voluntad que han mostrado los cuatro países integrantes de Mercosur, pese a sus diferentes agendas políticas, para la firma de un TLC que aspira a terminar con el 90 % de los aranceles que se aplican al comercio entre ambos bloques y a crear la zona de libre comercio más grande del mundo.

A su vez, Lavigne instó a lograr una verdadera "unificación de regulaciones" dentro del propio marco de Mercosur para que las pequeñas y medianas empresas de sus cuatro integrantes enfrenten muchos menos obstáculos en sus respectivas aduanas.