El Constitucional italiano deberá revisar el veto de adopción a parejas homosexuales

La petición de la pareja, dos hombres de 40 años unidos por una relación estable y sólida, ha sido trasladada a la Alta Corte por parte del Tribunal de Menores veneciano, según adelantan este viernes los medios.

El Constitucional deberá así analizar la validez de la ley que regula las adopciones en Italia desde 1983 y que limita esa práctica a "los cónyuges unidos en matrimonio desde al menos tres años".

Esta legislación ha impedido hasta la fecha la adopción por parte de solteros (monoparental) pero también a las parejas homosexuales.

En este último caso, Italia no reconoce el matrimonio igualitario pero desde 2016 permite a los homosexuales las "uniones civiles", aunque negándoles la posibilidad de adoptar.

El Tribunal veneciano, según Il Corriere della Sera, cree que esta normativa es "discriminatoria" para las parejas unidas civilmente y que incluso choca con la Convención Europea de Derechos Humanos.

La legislación se ha visto cuestionada en los últimos tiempos por distintas sentencias judiciales, mientras desde el Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni siguen negando la equiparación de las parejas homosexuales con las heterosexuales.

En marzo de 2025, el Constitucional ya declaró ilegítima la prohibición de acceder a las adopciones internacionales a las personas no casadas.