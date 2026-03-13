Pakistán rebaja los límites de velocidad en sus autopistas para ahorrar combustible

"A raíz de las directrices del gobierno federal, los límites de velocidad en autopistas y autovías se han reducido para conservar combustible y seguir medidas de austeridad", escribió en la red social X la Policía Nacional de Autopistas y Autovías del país.

Los nuevos límites entran en vigor de forma inmediata y se ha lanzado una campaña de concienciación para informar a los conductores, indicaron las autoridades.

Con las nuevas normas, el límite para automóviles y vehículos ligeros en autopistas se reduce de 120 a 100 kilómetros por hora, mientras que, para los vehículos de transporte de pasajeros y de carga pesada, baja de 110 a 90 km/h.

La restricción del tráfico se suma al drástico paquete de medidas anunciado esta semana por el primer ministro, Shehbaz Sharif, para reducir el consumo energético de un país altamente dependiente de las importaciones de petróleo y gas que llegan por el paralizado estrecho de Ormuz.

El plan de contingencia incluye el cierre de escuelas por dos semanas, una semana laboral de cuatro días para empleados públicos, la inmovilización del 60 % de la flota gubernamental y la renuncia al sueldo de los miembros del gabinete.

El pasado sábado, el Gobierno confirmó el mayor aumento del precio del combustible en la historia del país, con una subida de 55 rupias paquistaníes por litro que elevó el precio del diésel a 335,86 rupias (unos 1,21 dólares) y el de la gasolina a 321,17 rupias (1,15 dólares), unas subidas cercanas al 20 % de su precio habitual.

Sharif viajó este jueves a Arabia Saudí para reunirse con el príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, y abordar la situación de seguridad regional.

Aunque Pakistán ha condenado los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, también ha criticado las ofensivas de Teherán en el Golfo, recordando la existencia de un acuerdo estratégico de defensa mutua con Arabia Saudí.

Pakistán se encuentra bajo un programa de estabilización del Fondo Monetario Internacional (FMI) tras años de inflación crónica y una severa escasez de divisas.