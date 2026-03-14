Ascienden a 8.400 los españoles evacuados de Oriente Medio por la guerra de Irán

Esta mañana, cerca de 500 personas partieron en cuatro vuelos comerciales de Emiratos Árabes Unidos (EAU) y de otro de Catar, según informaron fuentes del ministerio.

Desde Kuwait, lo hicieron por carretera diez españoles rumbo a Arabia Saudí entre el viernes y este sábado, ya que el aeropuerto de ese país se encuentra cerrado indefinidamente. Desde allí, se espera que puedan volar a España.

El ministro español de Asuntos Exteriores, Juan Manuel Albares, dijo en rueda de prensa esta semana que su objetivo era repatriar "hasta el último español que así lo desee".