Mundo
14 de marzo de 2026 - 11:10

Ascienden a 8.400 los españoles evacuados de Oriente Medio por la guerra de Irán

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Madrid, 14 mar (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores de España cifró en 8.400 el número de españoles evacuados de los países afectados por la guerra de Irán, después de las alrededor de 500 personas que salieron este sábado de la región.

Por EFE

Esta mañana, cerca de 500 personas partieron en cuatro vuelos comerciales de Emiratos Árabes Unidos (EAU) y de otro de Catar, según informaron fuentes del ministerio.

Desde Kuwait, lo hicieron por carretera diez españoles rumbo a Arabia Saudí entre el viernes y este sábado, ya que el aeropuerto de ese país se encuentra cerrado indefinidamente. Desde allí, se espera que puedan volar a España.

El ministro español de Asuntos Exteriores, Juan Manuel Albares, dijo en rueda de prensa esta semana que su objetivo era repatriar "hasta el último español que así lo desee".