Corea del Sur envía un avión militar para evacuar a 211 personas de Oriente Medio

"Desde el 28 de febrero, el espacio aéreo en varios países de Oriente Medio ha estado cerrado y la demanda de vuelos civiles se ha disparado, lo que ha dado lugar a una situación en la que un número significativo de nuestros ciudadanos no pueden evacuar a zonas seguras ni regresar a casa", explicó la oficina del Ministerio.

Se espera que el avión aterrice durante la tarde del domingo en Corea del Sur.

Además de los cientos de surcoreanos, a bordo de la aeronave viajan un ciudadano australiano, un estadounidense, un neozelandés, un filipino, un irlandés y dos japoneses, detalló el comunicado de Exteriores.

Los evacuados se encontraban en su mayoría en Arabia Saudí, aunque varios llegaron desde Baréin, Kuwait y Líbano.

"Este apoyo a la repatriación de nuestros ciudadanos se llevó a cabo a una escala y alcance sin precedentes", aseguró el Ministerio de Exteriores surcoreano, destacando que, para lograrlo, Seúl tuvo que lograr permiso para cruzar el espacio aéreo de 10 países en un solo día.

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Según la agencia de noticias surcoreana Yonhap aún quedan miles de nacionales varados en Oriente Medio por la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, que se ha extendido por toda la región.