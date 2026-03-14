Dos heridos por metralla tras un ataque con misiles iraníes en Eilat (sur de Israel)

Los heridos son un niño de 12 años en estado grave, consciente pero con heridas en el cuerpo; y un hombre de 39 años con lesiones de carácter moderado en la cabeza y las extremidades, según MDA.

El Ejército israelí ha comunicado que están evaluando la situación en el lugar, en cooperación con los organismos de emergencia y rescate, "con el objetivo de asegurar la zona".

Las circunstancias del impacto están siendo investigadas, en concreto si fue fruto de municiones de racimo. Varias viviendas de la ciudad resultaron dañadas, según las Fuerzas de Defensa de Israel.

"Había destrucción, cristales rotos y humo en el lugar. Al llegar, nos llevaron hasta un niño de 12 años que había sido alcanzado por metralla y presentaba heridas en las extremidades", declaró el paramédico Rotem Basodo, de MDA, en un comunicado.

Añadió que el menor "estaba dolorido y asustado, pero consciente".

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"Inmediatamente comenzamos a brindarle atención médica, incluyendo vendajes y control de la hemorragia. Lo trasladamos al hospital en condición estable, de moderada a grave", concluyó.

Desde que el 28 de febrero Israel y EE.UU. atacaran a Irán iniciando una nueva guerra contra esa nación, en Israel los misiles iraníes han matado hasta el momento a 12 personas, mientras que MDA antes de este incidente había reportado cuatro heridos graves y nueve de carácter moderado.

Por su parte, las autoridades iraníes no actualizan la cifra de fallecidos en los ataques de Israel desde hace más de una semana, y el último recuento ofrecido rondaba los 1.230.