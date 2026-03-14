Irán amenaza con atacar empresas de EE.UU. si se golpea su infraestructura energética

"En caso de que las instalaciones iraníes sean atacadas, las fuerzas iraníes atacarán instalaciones de empresas estadounidenses en la región o compañías en las que Estados Unidos tenga participación", advirtió el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, según informó la agencia Tasnim.

El jefe de la diplomacia iraní afirmó que su país responderá "sin duda" a cualquier ataque contra sus instalaciones energéticas.

Sin embargo, dijo que Irán actuará "con cautela para evitar que zonas densamente pobladas sean alcanzadas".

Esta mañana, las Fuerzas Armadas de Irán habían advertido que, si se produce un ataque contra la infraestructura petrolera, económica y energética de la República Islámica, "toda la infraestructura petrolera, económica y energética perteneciente a las compañías petroleras de la región que tengan acciones estadounidenses o cooperen con Estados Unidos será destruida".

Estas advertencias llegaron después de que Estados Unidos atacara anoche objetivos militares en la isla de Jarg, donde se almacena el 90 % del petróleo que Irán exporta al mundo.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó ese bombardeo como uno de los "más poderosos" de la historia de Oriente Medio.

El líder republicano añadió que si Irán interfiere con el paso libre y seguro de los barcos a través del estrecho de Ormuz podría atacar también la infraestructura petrolera de la isla, ubicada a 25 kilómetros de la costa iraní, que concentra la principal terminal petrolera del país y es el mayor punto de carga de crudo para buques petroleros.