Japón denuncia el lanzamiento de un posible misil balístico desde Corea del Norte

"Corea del Norte ha lanzado lo que podría ser un misil balístico. Les informaremos en cuanto tengamos más información", escribió el ministerio en su cuenta de la red social X.

El Ejército de Corea del Sur, por su parte, dijo que Pionyang lanzó un proyectil no identificado en dirección al este, sin dar mas detalles, recoge la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, dio instrucciones a las autoridades para "recopilar y analizar información y proporcionar al público información oportuna y precisa; garantizar plenamente la seguridad de aeronaves, buques, etc; y estar completamente preparados para imprevistos", según un comunicado de su oficina.

La cadena pública de televisión japonesa NHK, que cita a fuentes de Defensa, dijo que el proyectil parece haber caído fuera de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Japón, sin que de momento se hayan registrado daños.

Corea del Norte ya lanzó al menos dos misiles balísticos contra el mar de Japón (llamado mar del Este en las dos Coreas) el pasado 27 de enero.

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El aparente lanzamiento de este sábado coincide con los ejercicios militares anuales Freedom Shield entre Estados Unidos y Corea del Sur, que comenzaron el lunes, en medio de la incertidumbre sobre un posible despliegue de activos militares estadounidenses desde la península coreana hacia Oriente Medio por la escalada del conflicto con Irán.

El ejercicio se desarrollará hasta el 19 de marzo y contará con la participación de unos 18.000 efectivos.

Las maniobras, de carácter defensivo, buscan reforzar la capacidad de respuesta de la alianza mediante operaciones combinadas, conjuntas y multidominio, e incluyen entrenamientos reales, simulaciones y ejercicios de campo destinados a mejorar la preparación operativa de ambas fuerzas, según información publicada por las Fuerzas Armadas Estadounidenses en Corea del Sur (USFK) .

Corea del Norte suele reaccionar con dureza a estas maniobras, que considera un ensayo para invadir su territorio y una muestra de la política hostil de Washington y Seúl.