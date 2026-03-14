Latorre cuestiona prioridades del Gobierno ante millonaria deuda con constructoras y farmacéuticas

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, se refirió a las deudas que tiene el Estado con los sectores de la construcción y medicamentos. El legislador se preguntó de qué sirve el grado de inversión si se está debiendo millones al sector de la construcción y a la industria farmacéutica.

“Con estos sectores empresariales se llegó a un punto que es insostenible y tenemos que darle una solución a esto. Yo soy un convencido del grado de inversión y otras cuestiones que posicionan al país y lo hacen atractivo”, indicó el parlamentario.

A seguido añadió: “¿De qué nos sirve si le estamos debiendo más de cinco millones de dólares al sector de construcción? ¿De qué nos sirve si tenemos miles de millones de dólares con el sector de la industria farmacéutica?“.

El legislador dejó en claro que esta situación está ahogando a varios sectores del empresariado, que al final son los que dan empleo y los que hacen circular el dinero. “Hay que revisar las prioridades, pues es insostenible que la empresas paraguayas sigan así”.

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Latorre apuntó que hay que sentarse a ver cuál es la solución para esto. Y la solución no puede ser aumentar el impuesto. “¿Cargar a las familias paraguayas para que se pueda sostener esto? Yo por lo menos no voy a acompañar eso, ni lo voy a permitir".

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“¿Cómo hacemos que estas empresas, que emplean gente, que dan trabajo y hacen circular el dinero, reciban su pago? Estamos hablando de algo que corresponde. Estamos hablando de servicios prestados que no están siendo pagados y esto no puede continuar así“, finalizó.