Así se originó la millonaria deuda con las constructoras, según Cavialpa

Desde la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) explican que la deuda de US$ 360 millones con las empresas constructoras se originó por la baja ejecución presupuestaria en el 2025, para poder para llegar al 1,9% de déficit fiscal ese año, conforme al plan de convergencia establecido por el Gobierno, luego de los mayores niveles registrados después de la pandemia.

El presidente del gremio, Paul Sarubbi, señaló que si se hubiera ejecutado todo el presupuesto previsto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en 2025, la deuda hubiese sido menor este año. Agregó que la situación se originó principalmente debido a la aplicación del tope fiscal establecido y que este año debe volver al 1,5% que impone la ley de responsabilidad fiscal.

“Con respecto al presupuesto del 2025, si se hubiera pagado todo lo que estaba presupuestado, se hubiera podido llegar a una deuda mínima. Estaba presupuestado un total de US$ 690 millones y pagaron solamente US$ 440 millones. Esa diferencia de 250 millones es justamente la que generó que la deuda sea mayor”, explicó Sarubbi.

El dirigente gremial enfatizó que, si bien es importante cuidar los indicadores macroeconómicos y mantener la disciplina fiscal, “no puede lograrse a costa de no pagarle a los proveedores del Estado y generar una situación económica complicada para el sector privado”.

Se deben disminuir gastos innecesarios

Sarubbi agregó que, por la limitante fiscal que hoy se tiene, esta debería gestionarse considerando la totalidad del presupuesto, disminuyendo gastos innecesarios y optimizando el gasto público, en lugar de limitar pagos a las empresas que prestan servicios al Estado.

También insistió en que el cumplimiento del presupuesto completo habría reducido significativamente la mora y evitado la actual situación de atraso en los pagos, que afecta directamente a las constructoras locales.

La meta del MEF es cumplir este año el tope del déficit fiscal del 1,5% del PIB, que nuevamente estará frenando hasta el pago de deudas de obras, incluso las financiadas con recursos de organismos multilaterales, cuyos fondos están disponibles.

La deuda total con las constructoras ronda los US$ 360 millones, de los cuales unos US$ 250 millones corresponden a certificados de obras ya ejecutadas y alrededor de US$ 110 millones a intereses acumulados por la mora.

Detalló Sarubbi que una parte importante de los certificados pendientes de pago se relacionan con obras financiadas con créditos de organismos internacionales, como los del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), del Banco de Desarrollo (Fonplata), entre otros.

“Ese dinero de los préstamos está disponible. Paraguay incluso paga tasas por esos fondos. El problema no es la falta de dinero, sino que no se está utilizando por el tema del tope del déficit fiscal”, señaló.

El empresario vial estimó que al menos la mitad de los US$ 250 millones de capital adeudado podría pagarse de inmediato utilizando estos recursos externos, es decir, unos US$ 125 millones.