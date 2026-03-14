Pfeiffer y Russell encaran en The Madison una tragedia familiar entre Montana y Nueva York

La trama sigue a los Clyburn, una familia acomodada de Nueva York que, tras un golpe personal devastador, se traslada al valle del río Madison, en Montana.

Allí, entre montañas y ríos, deben adaptarse a un modo de vida completamente distinto y redescubrir el vínculo humano ante la adversidad. Temática que Sheridan aprovecha para tejer una intensa narrativa que entrelaza con un más que cuidadoso retrato de los espectaculares paisajes de la región.

Los contrastes entre una vida cotidiana aparentemente superficial y la deslumbrante naturaleza funcionan como espejo emocional de los personajes, que Pfeiffer (1958) y Russell (1951) llevan a la pantalla con una química sutil pero intensa en la que se pasa del dolor a la esperanza en cuestión de minutos.

En el centro de la trama está Stacy Clyburn, interpretada por una Pfeiffer marcadamente emocional, que está emparejada con Preston Clyburn, al que da vida un Kurt Russell mucho más reflexivo de lo que nos tiene acostumbrados.

El reparto se completa con nombres como Mathew Fox (conocido por su papel protagonista en 'Lost'), Beau Garrett, Patrick J. Adams, Elle Chapman o Amiah Miller, que ofrecen una variopinta galería de personajes cuya vida va a girar en torno a su capacidad de adaptarse a un entorno muy diferente al que están acostumbrados.

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Pese a la conexión con el universo de 'Yellowstone', Paramount ve este proyecto como independiente de la serie protagonizada por Kevin Costner, de la que sí se mantiene el estilo visual, marca de la casa Sheridan, pero no así su enfoque narrativo.

La dirección de esta primera temporada está a cargo de Christina Alexandra Voros, que aporta una sensibilidad íntima y detallista al relato.

En declaraciones recientes, Pfeiffer ha reconocido que su decisión de unirse al proyecto fue influenciada por su amiga y colega Helen Mirren, quien la animó tras trabajar con Sheridan en otro proyecto.

La actriz señaló a la revista People que Mirren le dijo que los guiones de Sheridan son espectaculares y que '1923', en la que ambos coincidieron, fue "la mejor producción" en la que había trabajado y que se lo había pasado "de maravilla".

Aunque tuvo dudas sobre si aceptar el papel, dado que no podía leer el guion completo antes de dar el sí, Pfeiffer se comprometió con el proyecto tras escuchar las propuestas del propio Sheridan sobre el alcance dramático del personaje.

También describió que el rodaje requirió "un compromiso emocional sostenido durante meses", lo que refleja la intensidad temática de la serie, que trata temas como la pérdida, la memoria y la reconstrucción de la familia y el hogar.

Sheridan ha asegurado a medios que él "no hace nada" más allá de "escribir y reunir a un elenco y a un equipo técnico" para que hagan realidad su visión.

"A veces tienes que abandonar un lugar para llegar a conocerlo y amarlo de verdad", señaló recientemente a la prensa el guionista y productor, quien ve la serie como la historia de una familia que debe "dejarlo todo para aprender a amarlo de nuevo".