Procesado un exviceministro ucraniano prorruso por contrabando de material militar a Rusia

Kostiantyn Antonovich Kucher, exviceministro ucraniano de Política Industrial, y su esposa Olga V., crearon en España la empresa Aero Design Systems para la adquisición en la Unión Europea y Ucrania de material de Defensa, incluso calificado como arma de guerra, fundamentalmente aeronáutico, destinado a diferentes industrias de Defensa y Aviación Militar de la Federación Rusa.

Emplearon diferentes mecanismos para sortear las prohibiciones de comercialización a Rusia. Entre ellos, la creación de la empresa Global Force Technology, constituida en Azerbaiyán y cuya finalidad era ocultar que los materiales adquiridos terminaban en Rusia.

Esta investigación partió de una comunicación del Servicio de Investigación Criminal de la Aduana de Alemania que, en una comunicación a su homólogo en España, alertó de un intento de exportación de tres motores de aviación tipo RED A03-102, que pueden ser instalados en UAV´s (Aeronave No Tripulada) o del tipo YAK y con un coste cada uno de 241.793 euros. El envío interceptado procedía de la empresa alemana Red Aircraft e iba destinado a Aero Design.

Según el auto de procesamiento del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, al que ha tenido acceso EFE, el exviceministro ucraniano se encuentra en Azerbaiyán pendiente de extradición a España, mientras que su esposa permanece en prisión provisional desde su detención en 2023 en Hondarribia (Guipúzcoa), en cuyo domicilio fue hallada numerosa documentación que refuerza lo obtenido en intervenciones telefónicas aportadas por las autoridades alemanas.

De lo investigado se desprende que los contactos entre Aero Design y Red Aircraft, que ha tenido como accionistas a personas de nacionalidad rusa, comenzaron en octubre de 2020 con un intercambio de documentos y comunicaciones que acreditan que el destino final de los motores era la Federación Rusa. En el auto, de 63 páginas, se detallan otras operaciones comerciales entre ambas empresas desde esa fecha.

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También constan conversaciones desde 2022 de Red Aircraft con relación a una operación triangular con las empresas rusas Irkut/Russo Balt y Aero Design, que desembocaron en la interceptación por la aduana alemana de los tres motores.

La empresa Irkut forma parte del conglomerado United Aircraft Corporation (UAC), creada por el presidente ruso, Vladimir Putin. Es la principal suministradora de aeronaves a las fuerzas aéreas rusas y figura entre las sancionadas por la UE desde febrero de 2022, a raíz de la invasión de Ucrania.

A partir de mayo de 2022, Red Aircraft comunica a Aero Design que las sanciones a Rusia obligan a cancelar sus relaciones comerciales y que las relaciones con Irkut deben darse por terminadas.

En las negociaciones para la devolución de lo pagado se aprecia, según el auto, que Aero Design no tiene ningún beneficio económico, "lo que evidencia que la única función de la empresa española es actuar como interlocutor y cooperar con la industria militar de Rusia".

Además de estas operaciones, Aero Design también contrató con la empresa checa Aerodyne para el suministro para la entidad rusa Zao Morspetstechnika (MSTZAO) de piezas de las aeronaves L-39 Albatros, clasificadas por el Ministerio de Defensa como material de uso militar.

Esa compra desembocó en la intervención en el aeropuerto de Frankfurt de 14 cúpulas de cabina para esas aeronaves por orden del juez Pedraz.

En la logística para el traslado de las cúpulas desde Praga hasta Moscú intervinieron dos representantes de sendas empresas domiciliadas en Emiratos Árabes Unidos. Ambos han sido también procesados y sobre ellos pesa una orden internacional de detención.

En mayo de 2024 la investigación se amplió además a la adquisición en 2020 de cristales de cabina para aeronaves a una empresa ucraniana que fueron entregados a MTSZAO a través de una empresa de Lituania.

Tras la detención de Olga V. en 2023, el juzgado detectó un vaciamiento de las cuentas del matrimonio y entre su patrimonio encontró dos apartamentos en Francia y la adquisición de un yate por 3,4 millones de euros cuya entrega estaba fijada para el 1 de agosto de 2024, compra que se frustró con la entrada de la mujer en prisión.

El matrimonio ha sido procesado por delitos continuados de depósito de armas de guerra, de contrabando de material de Defensa y Doble Uso, de blanqueo de capitales y por un delito de frustración en la ejecución.