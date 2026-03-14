Tokio acoge un foro de seguridad energética de EE.UU. en plena crisis por Ormuz

El primer Foro Ministerial y Empresarial de Seguridad Energética del Indopacífico, anunciado en febrero como parte del Consejo Nacional de Dominación Energética (NEDC) de Washington, se desarrollará entre este sábado y el domingo en Tokio con la presencia del secretario del Interior estadounidense, Doug Burgum, entre otros líderes empresariales y funcionarios de países como Japón, Corea del Sur o Indonesia.

"Se espera que el foro empresarial facilite el anuncio y el avance de importantes acuerdos, inversiones y marcos de cooperación en el sector energético comercial que impulsarán la economía de Estados Unidos, invertirán en los trabajadores energéticos estadounidenses y asegurarán nuestro dominio energético", explicaron los organizadores del foro en un comunicado en febrero.

Durante una cena en la residencia del embajador estadounidense en Tokio este viernes, Burgum aseguró que la actual situación en Irán y su impacto en los precios del petróleo por el bloqueo del estrecho de Ormuz ha impulsado el interés en el evento.

"Entiendo que muchos se han apresurado a unirse tras los acontecimientos de las últimas semanas, porque la seguridad energética se ha convertido repentinamente en un motivo de preocupación una vez más", dijo, en declaraciones recogidas por la cadena de televisión pública japonesa NHK.

Estaba previsto que el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, mantuviese un encuentro en los márgenes del foro con el ministro japonés de Economía, Comercio e Industria, Ryosei Akazawa, pero Wright canceló su viaje a mediados de semana, según NHK.

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Japón, al igual que muchos países asiáticos, importa gran parte de su petróleo de Oriente Medio, y el cierre efectivo del estrecho de Ormuz por la guerra ha llevado a las autoridades a tomar medidas como la liberación de reservas estratégicas de crudo o la imposición de topes al precio del combustible.