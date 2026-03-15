Defensas antiaéreas rusas derriban 170 drones en ataque masivo ucraniano en trece regiones

Este ha sido uno de los ataques enemigos más masivos de las últimas semanas, señala este domingo el parte de guerra matutino del Ministerio de Defensa de Rusia.

La nota castrense solo precisa que 20 de esos aparatos no tripulados fueron abatidos cuando se dirigían a Moscú, que ya fue atacada el sábado por 64 drones, según la Alcaldía.

También fueron atacadas las regiones fronterizas de Bélgorod, Kursk y Briansk, además de las sureñas Krasnodar, Rostov y Adiguea, y las regiones de Tver, Kaluga, Tula, Volgogrado, Sarátov y la anexionada península de Crimea.

Ucrania ha logrado golpear con drones en los últimos días varias importantes fábricas, refinerías y plantas cuya producción está parcial o totalmente destinada a satisfacer las necesidades del Ejército ruso, como una fábrica de microchips en Briansk, donde murieron siete personas.

Por ese motivo, el presidente ruso, Vladímir Putin, dedicó el viernes la reunión del Consejo de Seguridad de Rusia a la defensa de las infraestructuras críticas del país.