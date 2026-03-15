Drones ucranianos golpean por segunda vez esta semana una de las mayores refinerías rusas

Según informan las autoridades locales, los fragmentos de los aparatos no tripulados provocaron un incendio en las instalaciones, aunque no se produjeron heridos, según las agencias rusas.

En el ataque, añade la fuente, también resultaron dañadas dos líneas de alta tensión en una localidad que se encuentra a más de 120 kilómetros de la capital regional.

Los drones enemigos ya habían provocado el pasado jueves un gran incendio en esta refinería, considerada uno de los más importantes puntos de trasbordo de petróleo de este país.

Kiev también logró atacar el sábado el puerto de Kavkaz en la región de Krasnodar, operación que dejó tres heridos, uno de gravedad.

A su vez, el gobernador de la región fronteriza de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, aseguró este domingo que un ataque masivo de artillería por parte de Ucrania ha causado graves daños a la infraestructura energética.

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Gladkov admitió que por ese motivo se han producido cortes de luz, calefacción y suministro de agua en la región rusa más castigada por la guerra.

Los ataques ucranianos contra la infraestructura energética se han intensificado coincidiendo con el alza de los precios del petróleo debido a la guerra en Irán.

De hecho, el sábado el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que hay "muchos" países que quieren importar petróleo ruso debido a la situación creada en Oriente Medio.

"La situación es evidente. La infraestructura energética mundial no puede renunciar a la entrada de grandes volúmenes de petróleo ruso. Este crudo ruso es necesario. Y ahora, cuando parte de ese petróleo empieza a entrar en los mercados energéticos, entonces se produce una gran estabilidad. Así funciona la economía", comentó a la agencia TASS.

Rusia, que sufrió un duro revés con la muerte de uno de sus principales aliados, el ayatolá Ali Jameneí, se está beneficiando de la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, debido al alza de los precios del petróleo.

A esto se ha sumado la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, medida adoptada justo después de que las exportaciones de petróleo y productos refinados rusos cayeran en febrero a su nivel más bajo desde el comienzo de la guerra en Ucrania, según informó la Agencia Internacional de Energía. El descenso el mes pasado fue de 410.000 barriles diarios.

El emisario económico del Kremlin, Kiril Dmítriev, situó en cerca de 100 millones los barriles que están ahora en el mar y que se han visto liberados por Estados Unidos. El canal Fox News informó que a día de hoy aproximadamente 124 millones de barriles de petróleo ruso se encontrarían en tránsito.

Según Financial Times, cada día el alza de los precios del crudo a nivel internacional supone unos ingresos de 150 millones de dólares para las arcas rusas. Si el precio del petróleo de la marca rusa Urals se mantiene por encima de los 70 dólares, Moscú podría ingresar en marzo hasta 5.000 millones de dólares.