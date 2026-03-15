El líder militar de Madagascar nombra a un nuevo primer ministro tras disolver el Gobierno

Según anunció Randrianirina en un discurso televisado desde el palacio presidencial de Iavoloha, a unos 15 kilómetros de la capital, Antananarivo, y recogen medios locales, el nuevo jefe del Gobierno malgache será Mamitiana Rajaonarison.

"Es esa rectitud que usted tiene la que quiero que demuestre a partir de hoy", le dijo el presidente al nuevo primer ministro, al afirmar que quiere que "dirija al Gobierno por el camino de la integridad para devolver la esperanza a los malgaches".

El pasado lunes, la Presidencia malgache informó en un comunicado del cese del entonces primer ministro, Herintsalama Rajaonarivelo, y de la disolución del Ejecutivo, sin dar una explicación para esta medida.

Las autoridades militares anunciaron a finales de octubre un Gobierno que incluía una mayoría de ministros civiles, algunos cargos militares y críticos del expresidente Andry Rajoelina, derrocado en el golpe de Estado del día 14 de ese mes, tras semanas de protestas masivas lideradas por los jóvenes.

El nuevo Gobierno fue presentado oficialmente el 28 de octubre en Antananarivo, después de la investidura previa como primer ministro del empresario Rajaonarivelo.

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"Los principales objetivos de mi mandato, que durará dos años como máximo, son buscar soluciones concretas para la población", afirmó entonces Randrianirina al anunciar el nuevo Gobierno.

Dentro de ese proceso de transición, "se celebrará un referéndum constitucional", según el coronel.

Madagascar atravesaba una crisis desde el pasado 25 de septiembre, cuando estallaron protestas masivas impulsadas por la juventud.

Tras sus demandas iniciales, las movilizaciones se tornaron antigubernamentales y reclamaron la dimisión de Rajoelina, acusado de corrupción, nepotismo y malversación de fondos públicos y que se resistía a abandonar el poder pese a la presión en las calles.

Antes, Madagascar había experimentado tres golpes de Estado desde su independencia de Francia: en 1972, 1975 y 2009.