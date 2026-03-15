Sri Lanka racionará combustible con un sistema de QR ante la falta de reservas de petróleo

"Ante los actuales acontecimientos geopolíticos en Oriente Medio, la cadena de suministro de productos petroleros se ha visto afectada negativamente (...) Se ha vuelto necesario gestionar cuidadosamente las reservas de combustible disponibles para sostener las actividades económicas de la nación", señaló en un comunicado el Ministerio de Energía esrilanqués.

El secretario de prensa del Ministerio de Energía, Shan Mohamed, explicó que la demanda de combustible ha aumentado de forma "anormal", lo que ha provocado el agotamiento de las reservas existentes en el país.

El sistema comenzó a funcionar este domingo por la mañana, añadió el comunicado, y poco después ya se registraron largas colas en distintas partes del país mientras la población comenzaba a utilizar el nuevo sistema.

Con este sistema, los consumidores deben registrarse en una página web del Gobierno para obtener un código QR vinculado a un vehículo, necesario para poder repostar combustible.

Las autoridades han fijado además límites semanales de combustible según el tipo de vehículo, que van desde cinco litros para motocicletas, 15 para automóviles y hasta 60 litros para autobuses.

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Sri Lanka ya había aplicado este sistema de racionamiento con códigos QR durante la grave crisis económica de 2022, cuando el país declaró la bancarrota y se produjeron protestas en todo el país, por lo que muchos usuarios pueden renovar su identificación digital.

Desde entonces, el país insular ha recibido un préstamo de 2.900 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) dentro de un programa de asistencia destinado a apoyar su recuperación económica.