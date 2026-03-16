Exiliados cubanos piden a Trump "desconectarse del régimen" y rechazan reformas económicas

Opositores cubanos en Miami tacharon de "inválido" el anuncio de La Habana sobre permitir a sus ciudadanos en el exterior invertir en el sector privado, como parte del actual diálogo para aliviar la presión de la Administración de Trump, a quien los exiliados piden dejar de "dar oxígeno al régimen".

"Nuestra política es clara, desconéctense del régimen y conéctense con el pueblo. Eso es lo que quiere este exilio", respondió el presidente del Movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez, a una pregunta de EFE en una rueda de prensa.

Sus declaraciones se producen horas después de revelarse que el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de la isla, Oscar Pérez-Oliva, aseguró a NBC que "Cuba está abierta a tener una relación comercial fluida con empresas estadounidenses" y "también con cubanos que residan en los EE.UU. y sus descendientes".

Este anuncio ocurre como parte de las negociaciones que La Habana tiene con la Administración de Trump, como reconoció el presidente cubano Miguel Díaz-Canel el viernes pasado, pero líderes en el exilio avisaron a la Casa Blanca que el "régimen" solo "busca ganar tiempo".

"El régimen está tratando de ganar tiempo y lo que tiene que tener mucho cuidado este Gobierno es en hacer política como si el secretario de Estado, Marco Rubio, o el presidente Donald Trump fueran a estar eternamente en el poder", expuso Salome García, activista cubana y residente permanente de EE.UU. desde 2022.

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Sánchez también pidió a la Casa Blanca que no repita en Cuba lo que hizo en Venezuela tras la intervención que derivó el 3 de enero en la captura del gobernante Nicolás Maduro y en que su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumiera como presidenta encargada, algo que Washington reconoció de manera formal la semana pasada.

"Vean lo que está pasando ahora en Venezuela, que se está haciendo negocio con el régimen, se le está mandando un cheque grande a la 'mujer maravillosa', como dicen por allá. Y las madres tienen que estar haciendo huelga de hambre para que dejen salir a sus hijos", manifestó.

El Movimiento Democracia pidió a Washington que, para la "libertad" de la isla, reconozca "al pueblo de Cuba como el protagonista", exija liberar a todos los presos políticos, y que "cualquier fórmula tiene que culminar en el fin de ese régimen".

"Es el momento de entender que es el final, y que no se le puede otorgar ni un balón de oxígeno más al régimen, que lo que necesitamos es el camino abierto para regresar a nuestro hogar y para reclamar lo que nos pertenece", manifestó el periodista y activista Norges Rodríguez, con seis años en Miami.