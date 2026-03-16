García Harfuch habla con el director de la DEA de combate al tráfico de drogas y armas

El funcionario informó este lunes en sus redes sociales que el diálogo fue en representación del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

"En Washington DC asistí en representación del Gabinete de Seguridad para dialogar con el director de la DEA, Terrance Cole, sobre la importancia de fortalecer la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico, frenar el tráfico de armas hacia nuestro país, y disminuir la violencia en México con detenciones relevantes", apuntó García Harfuch en su mensaje.

Y agregó que siguiendo una instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, "continuaremos fortaleciendo la cooperación internacional".

Por el lado de Cole se apuntó en un mensaje que en la reunión con el Jefe de Seguridad de México se discutió la colaboración transfronteriza en la lucha contra el narcotráfico y la creación de comunidades más seguras a ambos lados de la frontera.

México y Estados Unidos inician este lunes las mesas de diálogo sobre temas económicos y de seguridad.

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Este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que buscará el "mejor momento" para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que la prioridad de su gobierno es tener una buena relación con el gobierno de aquel país.

Las declaraciones de Sheinbaum ocurren en medio de un reciente intercambio de mensajes con Trump, ocurrido el fin de semana.

"Ya vamos a ver el mejor momento. Hay momentos de desacuerdos, cuando se habla de nuestra soberanía, pues nosotros tenemos que responder. Pero buscamos siempre una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y la tenemos en seguridad y comercio. Ahora iniciamos estas conversaciones y esperamos llegar a muy buen término", dijo Sheinbaum durante su habitual conferencia matutina.

El pasado viernes, Trump insistió en que Sheinbaum, "no debería haber rechazado" su "ayuda" para hacer frente a los carteles en el país latinoamericano, en referencia a una posible intervención militar estadounidense contra los narcotraficantes y dijo que los carteles "nos guste o no, controlan México".

En México, Sheinbaum respondió que, en la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, la soberanía nacional no está en negociación y que en México mandaba el pueblo.

El debate sobre la cooperación en seguridad entre ambos países se intensificó tras la captura y muerte en febrero del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, considerado uno de los narcotraficantes más buscados por México y Estados Unidos.

Sheinbaum no fue invitada a la cumbre del Escudo de las Américas del pasado sábado en Miami, donde Trump se reunió con una docena de líderes latinoamericanos de derecha para formar una alianza militar contra el narcotráfico.