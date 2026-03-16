Hamás se reúne en El Cairo con el representante de la Junta de Paz de Trump para Gaza

Según informaron a EFE fuentes del grupo palestino, la delegación de Hamás llegó a Doha procedente de Catar y mantuvo durante el fin de semana encuentros para tratar la puesta en marcha de la segunda fase del acuerdo de alto el fuego entre Israel y la organización, reuniones que prosiguieron en la jornada de hoy.

En las reuniones estuvieron presentes el veterano líder de Hamás, Nizar Awadallah, y varios miembros del buró político de la organización.

Según dicha fuente, la delegación de Hamás y Mladenov se reunieron dos veces y abordaron "las continuas violaciones israelíes (al acuerdo) y la necesidad de detenerlas, obligando a Israel a implementar la segunda fase del acuerdo de alto el fuego y a cesar la instrumentalización de la guerra contra Irán para intensificar la agresión en Gaza y cerrar los cruces fronterizos".

Añadió que Hamás presentó un informe a Mladenov y a funcionarios egipcios detallando más de 800 violaciones israelíes al acuerdo bilateral y reafirmó sus "esfuerzos continuos para detenerlas, avanzar en la implementación del acuerdo de alto el fuego y completar las labores de ayuda humanitaria en Gaza para la reconstrucción".

Hamás explicó que la delegación también se reunió con funcionarios responsables del caso palestino en la Inteligencia General egipcia.

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Una fuente egipcia familiarizada con las reuniones de El Cairo informó a EFE bajo condición de anonimato que Hamás reiteró su compromiso de implementar plenamente el acuerdo de alto el fuego y advirtió que la continua agresión israelí socava los esfuerzos de los mediadores para consolidar la tregua e iniciar la segunda fase del acuerdo.

La fuente indicó que la delegación de Hamás discutió la posibilidad de permitir que el Comité Nacional para la Administración de Gaza acceda a la Franja y asuma sus responsabilidades gubernamentales para aliviar el sufrimiento de los residentes de Gaza.

Precisamente, ayer domingo la rama de asuntos civiles del Ejército israelí (Cogat) anunció que el miércoles 18 de marzo se reabrirá el cruce de Rafah, que une la Franja de Gaza con Egipto, tanto para la entrada como para la salida de personas.

Según dijeron, el cruce volverá a funcionar con el mecanismo vigente antes de su cierre, decretado por Israel el pasado 28 de febrero en paralelo al inicio de la ofensiva en Irán.

Antes de este último cierre, Israel estaba dejando salir de Gaza una media de 13 enfermos y heridos diarios por Rafah, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Contando a los acompañantes, en febrero salieron de media más de 30 personas al día.

Israel y Hamás firmaron en octubre de 2025 la primera fase del acuerdo de paz para Gaza impulsado por Trump, que contemplaba el cese de la ofensiva sobre la Franja, la liberación de rehenes israelíes en manos de Hamás y el repliegue de tropas de ocupación.

La segunda fase, que aún no arrancó, recoge la retirada total de las tropas israelíes, el desarme de las milicias palestinas, la reconstrucción de Gaza y la creación de un Gobierno de transición.

El plan también contempla la apertura de los cruces para permitir la entrada de unos 600 camiones diarios de ayuda humanitaria, incluidos alimentos, productos médicos, combustible y gas de cocina, así como el tránsito de personas, entre ellas enfermos y heridos, lo que se ha cumplido tan solo parcialmente.