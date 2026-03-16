La aerolínea marroquí RAM cancela vuelos a Doha y Dubái hasta el 31 de marzo por la guerra

En un comunicado, la compañía marroquí instó a los viajeros a verificar el estado de sus vuelos y actualizar sus datos en su página web, y aseguró que sigue de cerca la evolución del conflicto y comunicará cualquier novedad sobre su programación.

La medida afecta rutas clave como Casablanca-Doha y Casablanca-Dubái, en un contexto de crecientes restricciones al espacio aéreo en países de Oriente Medio.

El ataque conjunto de Estados Unidos e Israel sobre Irán el pasado 28 de febrero dio inicio a una guerra que está teniendo importantes consecuencias para los países del golfo Pérsico, blanco de los ataques iraníes contra las bases e intereses estadounidenses en la región.

Por ello, los vuelos con origen o destino a Catar y Emiratos Árabes Unidos se han visto sujetos a suspensiones intermitentes por precaución desde el inicio del conflicto.