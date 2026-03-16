La guerra en Oriente Medio presiona los precios del petróleo

Sin un final a la vista, la guerra en Oriente Medio presiona al alza los precios del petróleo. Los mercados se mantienen sobre la barrera simbólica de los US$ 100. Las bolsas mundiales abrieron con cautela.

Las bolsas mundiales reaccionaban con cautela ante un barril de petróleo por encima de los 100 dólares, con unos inversores pendientes de una guerra en Oriente Medio que empieza su tercera semana sin que se vislumbre su fin.

Esta mañana, el barril de Brent del Mar del Norte, referencia del mercado mundial, subía un 3,06% hasta los 106,30 dólares, mientras que el West Texas Intermediate, referencia del mercado estadounidense, ganaba un 2,15% hasta los 100,83 dólares.

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Reacciones de la bolsa

“La semana ha comenzado siguiendo un patrón que ya se ha convertido en habitual”, señaló Ipek Ozkardeskaya, analista de Swissquote.

“Los precios del petróleo subieron al inicio de la sesión, antes de ceder parte de sus ganancias, mientras los inversores asimilaban las últimas noticias procedentes de Oriente Medio” en el decimoséptimo día de la guerra.

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En cuanto a las bolsas, la de Tokio cerró prácticamente sin cambios (-0,12%) , Taipéi cedió un 0,17% y Sídney, un 0,39%. Seúl, por el contrario, cerró con una subida del 1,14%, y Hong Kong ganó 1,45%.

Europa se mantenía más titubeante

Tras abrir con un tímido repunte, los principales índices europeos cotizaban en rojo, con la bolsa de París cediendo un 0,33%, Fráncfort también un 0,33% y Milán un 0,96%. Solo Londres subía un 0,08% antes del mediodía europeo.

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El crudo se disparó luego de que el presidente estadounidense Donald Trump advirtiera que los ataques contra Irán podrían extenderse a su infraestructura energética si la república islámica mantiene el bloqueo al tránsito por el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte de la producción mundial de hidrocarburos.

La vía se mantiene cerrada en la práctica por los ataques iraníes desde el estallido de la guerra el 28 de febrero, con los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Quienes esperaban un final de la guerra cercano quedaron decepcionados luego de que el asesor económico de Trump, Kevin Hassett, dijera que podría extenderse hasta seis semanas más, según el Pentágono.