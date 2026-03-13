Combustibles: la explicación de un emblema privado sobre la suba de precios

Ante el incremento de los precios internacionales a consecuencia de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán a principios de este mes, varias empresas privadas que comercializan combustibles en Paraguay comenzaron a elevar los precios de sus productos en alrededor de 700 guaraníes por litro el pasado fin de semana.

Durante esta semana, algunos de los mayores emblemas de expendio de combustible en el país como Copetrol, Petrobras y Shell, que no habían ajustado inmediatamente sus precios, finalmente también alzaron sus tarifas. En contraste, la empresa estatal Petróleos Paraguayos (Petropar), que afirma tener aún reservas, aún no ha revisado sus precios, que se mantienen iguales desde la última baja en enero.

En conversación con ABC Cardinal este viernes, Jorge Cáceres, gerente general de Copetrol, habló de las razones por las cuales los precios subieron e hizo estimaciones de lo que podría ocurrir en el futuro cercano.

Dijo que medidas paliativas anunciadas en instancias internacionales para contrarrestar el impacto del nuevo conflicto en Oriente Medio sobre los precios internacionales, incluyendo la liberación de reservas de combustible de países del G7 y la prórroga de la exención de sanciones al petróleo ruso por parte de Estados Unidos, aún no se reflejan en la cotización internacional.

¿Cuándo se fija el precio del combustible que compran los emblemas?

Cáceres explicó que, a diferencia de otros productos, el precio del combustible que las empresas adquieren de proveedores internacionales no se fija al momento de acordar la compra, sino que se define en tránsito o incluso al llegar al puerto de destino.

“Cuando yo compro, acuerdo la comisión que me va a cobrar (la empresa que vende) por el combustible que le voy a comprar”, afirmó. “El momento del cierre (del precio del combustible en sí), mirando la pantalla de cotización internacional, no es antes de que el barco salga”.

Añadió que su emblema ya recibió una partida de combustible a inicios de este mes y tiene previsto recibir otra en los próximos días. “Esos productos se tienen que cerrar con precios a los valores vigentes, ese es el precio de reposición”, dijo.

“Amortiguar el cambio”

Cáceres afirmó que en febrero el precio promedio del gasoil “en origen”, sin incluir impuestos o costos de flete marítimo o fluvial, era de unos 660 dólares por metro cúbico. Convirtiendo esa cifra a guaraníes a un tipo de cambio de 6.500, el costo “en origen” es de unos 4.292 guaraníes por litro, dijo.

Agregó que ayer se registró un “pico muy alto en la cotización”, que llegó a 1.043 dólares por metro cúbico, equivalente a 6.782 guaraníes por litro al mismo tipo de cambio. La diferencia entre los precios de febrero y la cotización de ayer es de 2.490 guaraníes por litro, subrayó.

Resaltó que los ajustes de 700 guaraníes por litro de los precios “en la calle”, en las estaciones de servicio, son “una forma de amortiguar el cambio”.

El representante de Copetrol señaló que no hay cotización en el mercado internacional los sábados o domingos, por lo que habrá que esperar hasta el lunes para ver cómo fluctúa la cotización ante los últimos acontecimientos internacionales como las medidas del G7 y de Estados Unidos.

Precios suben “como cohete” y bajan “como pluma”

Al señalársele la velocidad con que los emblemas suben sus precios ante factores del mercado internacional en contraste con la lentitud con que los precios bajan cuando los parámetros internacionales son más favorables, Cáceres dijo que a veces los emblemas cierran con sus proveedores compras a precios que “circunstancialmente parecían razonables”, sin saber que luego la cotización bajaría aún más.

“En cualquier negocio cuando va a subir (el precio) va como un cohete y baja como una pluma, depende de cada empresa”, ilustró.

Cáceres afirmó que es “difícil de estimar” cómo se comportará el mercado internacional en el corto plazo y que cualquier ajuste adicional de los precios en las estaciones de servicio, sea al alza o a la baja, “va a depender mucho del precio internacional”.

“Vamos a ver cómo sigue la evolución, la pantalla de cotización la miramos minuto a minuto y consultamos con proveedores y gente de afuera mejor informada que nosotros”, concluyó.